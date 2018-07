Người dân Nhật, Hàn chật vật trong ngày nắng nóng 41 độ

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Saitama, ngoại ô Tokyo đạt 41,1 độ C hôm 23/7. Tại phía Tây thủ đô Tokyo, nhiệt độ ngày đầu tuần đạt 40,3 độ C. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khu vực Tokyo ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Trong ảnh, trẻ em Tokyo chơi đùa tại một đài phun nước. Ảnh: NHK.