Người đàn ông đập phá ôtô trước trụ sở ngân hàng

Người đàn ông liên tục đập phá ôtô trước trụ sở ngân hàng Người đàn ông cầm vật giống thanh sắt liên tục đập phá chiếc xe đen mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình đang đỗ trước cổng trụ sở của ngân hàng.

Sáng 4/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm vật giống thanh sắt dài liên tục đập phá ôtô đen mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình. Sự việc xảy ra trước cổng trụ sở một ngân hàng tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình).

Chỉ sau ít phút, clip nhận được nhiều phản ứng bất bình từ hàng trăm người.

Chiếc ôtô sau khi bị đập phá. Ảnh: Quang Thái.

Theo clip ghi lại, gương, đèn, kính trước và kính bên của xe bị đập vỡ, đầu xe móp méo.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Công an TP Thái Bình cho biết khoảng 17h30 ngày 3/8 tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (37 tuổi, ở khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân) dùng tay đấm vào đuôi lông mày trái ông Trần Văn Hồng (62 tuổi, ở xã Tiến Đức) dẫn đến chảy máu.

Sau khi xảy ra xô xát, ông Hồng đã lấy hung khí đập vào đầu ôtô nhãn hiệu CRV do anh Phương làm chủ.

Vụ việc khiến ông Hồng bị thương tích nhẹ, xe của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp VKSND cùng cấp và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra.