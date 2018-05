Người đàn ông miền Tây báo bị cướp 10 tỷ tiền trúng số

Công an Vĩnh Long đang xác minh điều tra tin báo của một người đàn ông tại huyện Tam Bình, trình báo bị cướp 10 tỷ đồng, số tiền con gái trúng số.

Chiều 14/5, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra, xác minh thông tin người dân tại huyện Tam Bình trình báo bị cướp 10 tỷ đồng.

“Người đàn ông này trình báo con gái mình (15 tuổi) ở nhà một mình thì bị cướp hết số tiền trên. Đây chỉ là tin báo của người dân, vụ việc có nhiều vấn đề, chi tiết cần xác minh, làm rõ”, đại tá Ngân thông tin.

Cũng theo tin báo, người đàn ông này cho biết số tiền bị cướp là do con gái trúng số mà có. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, nạn nhận trực tiếp đến trực ban hình sự Công an tỉnh trình báo.

Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra xác minh, hiện trường, lời khai và nhiều vấn đề liên quan khác để làm rõ tin báo cướp với số tiền trên.