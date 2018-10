Người đàn ông tử vong sau khi bị cảnh sát tạm giữ

Bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ cướp, ông Thành nói bị bệnh và được cảnh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 19/10, Công an quận 11, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân tử vong của ông Châu Dung Thành (35 tuổi, ngụ quận 11). Ông Thành là nghi can một vụ cướp, và bị cảnh sát khống chế khi đang cố thủ vào chiều hôm qua tại tiệm game bắn cá.

Ông Thành tử vong sau một đêm bị tạm giữ. Ảnh: Thái Linh.

Theo đó, chiều 17/10, ông Thành chạy vào một tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, quận 11, phía sau có sự truy đuổi của nhiều người. Ông ta sau đó cầm một mảnh kính cố thủ.

Cảnh sát có mặt thuyết phục nhiều giờ trước khi xông vào khống chế. Nghi can sau đó bị Công an quận 11 tạm giữ để điều tra vì tình nghi liên quan đến một vụ cướp giật điện thoại.

Đến rạng sáng hôm sau, ông Thành báo mình bị bệnh và được cảnh sát đưa đến Bệnh viện quận 11 cấp cứu. Tuy nhiên, nghi can này đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy ông này tử vong do phù phổi cấp.

Theo cảnh sát, ông Thành từng có 2 tiền án cướp giật. Người này sử dụng ma túy đá và đang bị điều tra về một vụ cố ý gây thương tích.

Bà Châu Tuyết Minh (chị ruột ông Thành) cho biết ông khi bị tạm giữ sức khỏe bình thường, nhưng trưa hôm sau thì công an đến thông báo tử vong.

“Thành có chơi ma túy đá nhưng không bệnh tật gì. Trước mắt gia đình tôi sẽ nhận thi thể về lo hậu sự và sẽ có khiếu nại về cái chết bất thường của em trai”, bà Minh nói.