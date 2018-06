Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gây chú ý ở casting The Face

So với vòng sơ tuyển tại TP.HCM, số lượng thí sinh khu vực miền Bắc ít hơn, tuy nhiên vẫn có những gương mặt quen, khiến vòng casting sôi động, nhộn nhịp hơn. Năm nay, The Face do nhà sản xuất của chương trình Next Top Model tổ chức, lần đầu tiên có sự tham gia cả thí sinh nam và nữ.