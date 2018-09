Người đẹp ‘Underworld’ từng suýt sắm vai Wonder Woman

Kate Beckinsale cho rằng thật may mắn khi cô không nhận vai Wonder Woman hồi giữa thập niên 2000 bởi chất lượng kịch bản khi ấy quá tệ.

Bất chấp hoài nghi từ phía công chúng, Gal Gadot đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai nữ hùng Wonder Woman trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Wonder Woman (2017).

Thời gian tới, cô chuẩn bị trở lại vai diễn biểu tượng qua Wonder Woman 1984 (2019), và thật khó để tưởng tượng ra ai khác có thể đảm nhận nhân vật nữ chiến binh xinh đẹp người Amazon vào lúc này.

Tuy nhiên, kế hoạch làm phim về Wonder Woman của Warner Bros. thực chất đã tồn tại từ rất lâu trước khi họ chính thức “bật đèn xanh” cho toàn bộ Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) rồi chọn lựa Gal Gadot.

Kate Beckinsale cho rằng thật may khi dự án Wonder Woman hồi giữa thập niên 2000 đổ bể vì kịch bản phim rất dở. Ảnh: Screen Gems.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Variety, Kate Beckinsale tiết lộ rằng từng có một dự án Wonder Woman được phát triển hồi giữa thập niên 2000, và cô suýt nữa đã có cơ hội đảm nhận vai diễn sau thành công của bộ phim ma cà rồng Underworld (2003).

Người đẹp 45 tuổi cho biết: “Từ trước đây rất lâu, có một dự án Wonder Woman do Joel Silver làm nhà sản xuất. Nhưng mọi chuyện lúc này với Gal Gadot thật tuyệt vời. Bộ phim năm 2017 quả thực rất ấn tượng”

“Tôi nghĩ việc dự án trước đây thất bại hóa ra lại là điều hay. Dựa trên kịch bản mà họ gửi tới, tôi cho rằng đó sẽ là một bộ phim dở”, Beckinsale giải thích thêm.

Cho tới giờ, tên tuổi Kate Beckinsale vẫn gắn liền với thương hiệu phim ma cà rồng - người sới Underworld. Tập mới nhất của loạt phim là Underworld: Blood Wars (2016) đạt doanh thu hơn 80 triệu USD, so với kinh phí sản xuất chỉ là 35 triệu USD.

Sau khi tác phẩm ra đời, người đẹp cũng đã sớm ký hợp đồng để trở lại vai diễn Selene trong Underworld 6. Tuy nhiên, đây là dự án vẫn còn trong giai đoạn phát triển, và chưa ấn định ngày ra mắt cụ thể.