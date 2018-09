Người dùng VN chỉ còn vài tháng để thay pin iPhone giá rẻ

Sau khi kết thúc chương trình, nhiều khả năng giá thay pin có thể tăng trở lại mức ban đầu khoảng 1,8 triệu đồng.

Trả lời Zing.vn, đại diện FPT Services, trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết "Chương trình thay pin giá ưu đãi đã diễn ra từ đầu năm 2018 và sẽ kết thúc cho đến hết năm nay. Sau thời gian này, nhiều khả năng giá thay pin sẽ tăng trở lại mức ban đầu khoảng 1,8 triệu đồng, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía Apple".

Thông báo trên cũng trùng khớp với thông tin từ các báo công nghệ quốc tế, cho biết Apple sắp ngừng thay pin giá rẻ cho iPhone cũ.

Như vậy, người dùng tại Việt Nam chỉ còn hơn 3 tháng để có thể tham gia chương trình này. Do đó, với những thiết bị cũ hoặc gặp lỗi về pin, người dùng nên mang đến các trung tâm ủy quyền của Apple để kiểm tra và thay thế trong trường hợp cần thiết.

Người dùng tại Việt Nam cũng được tham gia chương trình này và có thể mang thiết bị của mình đến các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple để kiểm tra, thay pin với mức giá ưu đãi 660.000 đồng. Các thiết bị được hỗ trợ phải là máy quốc tế không phân biệt hàng chính hãng hay xách tay.

Bảng giá hỗ trợ thay pin các thiết bị của Apple. Nguồn: Apple.

Cuối năm 2017, Apple đã dính phải một vụ bê bối nghiêm trọng khi bị người dùng phát hiện công ty cố ý làm chậm những chiếc iPhone cũ qua các bản cập nhật phần mềm. Sự việc khiến nhiều người nghi ngờ Apple làm điều này để buộc người dùng iPhone nâng cấp lên một thiết bị mới.

Apple giải thích trong một tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa trải nghiệm tốt nhất tới người dùng, bao gồm hiệu năng tổng quát và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị".

Công ty cho biết người dùng có thể thay một viên pin mới để khắc phục tình trạng giảm hiệu năng trên máy. Sau đó, hãng cũng triển khai một chương trình giảm giá thay pin cho các thiết bị bao gồm iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.