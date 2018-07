Người nhà bà bầu tử vong khóc ngất bên hiện trường vụ cháy ôtô khách

Khoảng 4h40 sáng 11/7, một vụ tai nạn xảy ra ở đường trên cao vành đai 3 giữa xe khách giường nằm do tài xế Bùi Thành Thế (Nghệ An) điều khiển với xe đầu kéo rơ-moóc (do anh Trần Bá Huy (Hải Dương) lái cùng chiều hướng cầu Thanh Trì đi cầu vượt Mai Dịch.