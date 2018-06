Người nổ súng làm thanh niên 19 tuổi tử vong là phó công an phường?

Phó trưởng công an phường An Phú Đông, quận 12 trong lúc nổ súng chỉ thiên để giải tán đoàn đua xe thì bất ngờ đạn bay xuống đường. Sau sự việc, nam thanh niên 19 tuổi tử vong.

Sau vụ nam thanh niên tử vong khi chạy sau đoàn đua xe ở Sài Gòn, một nguồn tin từ lãnh đạo quận 12 cho biết trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng công an phường An Phú Đông, quận 12 được cho có liên quan vụ việc.

Nhân chứng kể phút súng nổ làm chết thanh niên 19 tuổi ở Sài Gòn Nhân chứng cho biết anh nghe 4 tiếng nổ trước khi thanh niên 19 tuổi gục chết trên quốc lộ 1, quận 12, TP.HCM.

Nguồn tin này cho biết khoảng 14h ngày 3/6, nhận tin báo của người dân về một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trên quốc lộ, đoạn qua phường An Phú Đông nên ông Huệ phối hợp cùng công an phường này, Công an quận 12 và Đội CSGT Bình Triệu tổ chức giải tán.

Ông Huệ ngồi sau xe của một cán bộ khác chở. Khi tiếp cận đoàn đua, trung tá Huệ bắn 2 phát chỉ thiên, đến viên thứ 3 thì bị kẹt đạn.

Trong lúc vị trung tá lên đạn để kéo viên thứ 3 ra thì súng cướp cò. Viên đạn văng xuống đường và dội ngược lên trúng vào đầu nạn nhân.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

"Lúc đó náo loạn nên không ai nghĩ đạn trúng người. Đến khi Bệnh viện 175 báo xuống thì cảnh sát mới biết. Kết quả pháp y cho thấy đầu đạn bị móp và có dấu vết nhựa đường", nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin này, nam thanh niên tên Nam (bạn nạn nhân) khai có rủ Kiệt cùng tham gia vào đoàn đua xe.

Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc lấy lời khai của nhiều người có liên quan.