Người phụ nữ có bộ ngực nhân tạo to nhất thế giới

Mayra Hills, người mẫu có nghệ danh “Beshine” hiện nắm giữ kỷ lục bộ ngực nhân tạo lớn nhất thế giới, với mỗi bên ngực nặng tới 9 kg.

Vòng một nảy nở được xem là một trong những nét quyến rũ được tôn thờ của người phụ nữ. Sự ra đời của công nghệ nâng ngực đã khiến nhiều người thực hiện mong muốn thay đổi vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên, với Mayra Hills (Đức), bộ ngực khổng lồ nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của cô có vẻ đã vượt quá tiêu chuẩn thông thường.

Năm 2015, Mayra hay còn gọi là Beshine đã tiến hành cấy túi nước muối vào ngực để có vòng một như ý muốn. Thay vì nâng từ cỡ A lên cỡ D, Beshine đã tăng hẳn ngực lên cỡ Z để trở thành người có bộ ngực nhân tạo lớn nhất thế giới. Theo thông tin trên blog của cô, vòng một không ngừng được làm lớn lên.

Mỗi bên ngực của Beshine nặng tới 9 kg. Ảnh: Steemit.

Những bất tiện vì bộ ngực khổng lồ

Beshine có hình thể tương đối bình thường, với chiều cao khoảng 1,67 m. Điều này khiến bộ ngực khổng lồ của cô càng trở nên nổi bật. Tổng cộng lượng nước muối trong ngực cô lên tới 10 lít và mỗi bên ngực của cô nặng khoảng 9 kg.

Cô cho biết việc có bộ ngực lớn như vậy khiến cuộc sống của cô trở nên khá bất tiện, nhất là khi lái xe hay di chuyển trong không gian hẹp như máy bay và rạp chiếu phim. Việc chọn được quần áo phù hợp với vòng một cũng là một thử thách.

Beshine viết trên trang cá nhân của mình: “Điều đó không dễ, nhưng muốn thì sẽ tìm ra thôi. Áo thì hoặc phải thật to và rộng, hoặc nhỏ nhưng cực kỳ co giãn. Quần thì tôi mua ở hàng bình thường. Áo ngực được tôi đặt may riêng”.

Theo Beshine, do ngực quá nặng, cô luôn phải đem theo áo ngực dự phòng bên mình, đề phòng chiếc đang mặc bị đứt. Cô cũng dành nhiều thời gian ở phòng tập gym và đôi khi phải mặc tới 3 chiếc áo ngực để thao.

Tuy gặp phải nhiều bất tiện trong cuộc sống, Beshine vẫn cảm thấy rất tự hào và quyết tâm khiến chúng ngày càng to hơn. Cô thường xuyên nhắc tới chuyện tiếp tục bơm ngực trên blog cá nhân.

Beshine là người sở hữu bộ ngực nhân tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: The Times of India.

Nâng ngực quá cỡ không còn thịnh hành?

Christie, 42 tuổi, bước vào phòng phẫu thuật thẩm mỹ ở Seattle (Mỹ) với ngực cỡ E sau lần nâng vòng một cách đây 4 năm theo lời bạn trai. Ba tiếng sau, cô ra về với ngực cỡ B. Theo Christie, bộ ngực đồ sộ trở thành vật cản trong sự nghiệp và cuộc sống của cô.

Cô cho biết: “Tôi đã rèn luyện sức khỏe trong những năm gần đây, ăn uống lành mạnh và tập với huấn luyện viên. Và bộ ngực căng phồng quá mức không còn thích hợp, tôi không chạy nổi vì chúng quá nặng. Một lần ở phòng tập gym, tôi thấy mình trong gương và ngực của tôi trông thật giả tạo. Đột nhiên, tôi thấy thật tự ti về bản thân”.

Thời kỳ hoàng kim của nâng ngực thẩm mỹ diễn ra vào khoảng 2000-2010, khi hình ảnh những nữ diễn viên với vòng một đầy tràn xuất hiện nhan nhản trên truyền hình. Năm 2006, khi một loại túi ngực silicone mới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận, nâng ngực nhanh chóng vượt qua hút mỡ trở thành quy trình thẩm mỹ được thực hiện nhiều nhất tại quốc gia này.

Tuy nhiên, đến những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 50 lo ngại về túi ngực đã cấy và muốn lấy chúng ra. Bác sĩ phẫu thuật Janette Alexander thuộc FDA cho biết: “Các túi ngực không phải là thứ dùng cả đời. Một phụ nữ có chúng càng lâu, họ càng có nguy cơ phải thực hiện thêm các cuộc phẫu thuật để thay thế hoặc gỡ bỏ”.

Giáo sư Michele Manahan của Đại học Johns Hopkins nói thêm: “Tôi gặp nhiều phụ nữ đã trải qua 1-2 cuộc phẫu thuật và cảm thấy quá mệt mỏi trong việc phải duy trì bộ ngực nhân tạo của mình”.

Ngực nâng lớn hơn thông thường có thể gây ra các vấn đề ở cổ, vai và lưng, tạo thêm áp lực lên xương sống. Ngoài ra, người nâng ngực còn phải đối mặt với nguy cơ túi ngực xẹp xuống hoặc vỡ trong vòng 10 năm. Đồng thời, các mô sẹo có thể cứng lại, gây đau đớn và ngực thiếu tự nhiên.

Ngoài ra, một điều khiến ngực nhân tạo cỡ lớn không còn được ưa chuộng là do sự thay đổi trong quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ. Gần đây, phụ nữ ngày càng chú trọng vào thân hình khỏe mạnh và cân đối, thay vì tư tưởng “ngực càng lớn càng đẹp” trước đây.

Trào lưu mới khiến phụ nữ ưa chuộng thân hình cân đối, săn chắc và khỏe mạnh. Ảnh: Skinnyms.

Aimee, một phụ nữ khác cũng đã thực hiện phẫu thuật gỡ bỏ túi nâng ngực quá cỡ, cho biết: “Khi tôi làm ngực tăng từ cỡ B tới 30 DD năm 19 tuổi, tôi còn mặc áo đẩy để cho ngực có vẻ lớn hơn. Tôi quá để tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà không chú trọng tới giá trị bản thân. Trải nghiệm cuộc đời đã cho tôi thấy rằng việc là chính mình và tự tin vào bản thân cũng rất quyến rũ”.

Nhiều phụ nữ cảm thấy thoải mái với quyết định gỡ bỏ túi ngực. Suzanne Rolph-McFalls, người mới bỏ bộ ngực cỡ 38 DD để quay về kích thước cũ, nói: “Lần đầu đi tắm sau khi phẫu thuật gỡ túi, tôi thật hạnh phục khi thấy ngực mình thật mềm mại, tuyệt vời và quen thuộc. Tôi đã cười rất tươi và cảm thấy là chính mình, điều suốt 20 năm qua tôi không thấy được”.

Tuy nhiên, không thiếu phụ nữ yêu thích và hài lòng với bộ ngực nhân tạo của mình - như Beshine, và nhiều người sẽ tiếp tục tiến hành nâng ngực để có vòng một mơ ước. Điều quan trọng là điều đó có phù hợp với bạn hay không và khiến bạn cảm thấy thế nào.

Khi được hỏi mọi người nói gì khi thấy vòng một của cô, Beshine trả lời: “Tôi không thể giấu chúng. Tôi cũng không muốn giấu. Tôi thu hút sự chú ý. Tôi khác biệt. Đôi khi có tiếng cười, hay bị nhìn chằm chằm, đôi khi cũng phải nghe vài lời tiêu cực. Phụ nữ thường không ưa tôi. Nam giới chủ yếu không nói lên lời hoặc nghĩ tôi là diễn viên người lớn. Nhưng tôi chẳng có thời gian cho những người hẹp hòi và không quan tâm đến ý kiến của họ. Tôi làm điều mình thích. Sẽ thật nhàm chán nếu ai cũng giống ai”.