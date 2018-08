Người Sài Gòn xếp hàng mua sầu riêng, đặt cọc mới được mang về ăn

Giá sầu riêng ăn trả hạt tại đây là 30.000-40.000 đồng/kg, co hơn gấp đôi so với các mô hình ở miền Tây hay Tây Nguyên áp dụng trước đây. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng giá này rẻ chỉ bằng phân nửa so với sầu riêng bình thường đang bán tại TP.HCM. Chủ cửa hàng cho biết, sau khi ăn xong khách buộc phải trả lại hạt để gieo giống cho vụ mùa tới. Đây là giống sầu riêng truyền thống trồng nhiều ở Tây Nguyên, cây thường dùng làm thân gốc để ghép mắt với những giống sầu riêng khác như Ri 6, hạt lép nên các nhà vườn đang có nhu cầu tìm hạt để nhân giống rất cao.