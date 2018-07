Người Thái thở phào hạnh phúc sau khi tìm thấy 13 thành viên đội bóng

Sau 10 ngày lo lắng túc trực ngoài cửa hang, người nhà của đội bóng mất tích trong hang Tham Luang Nang Non cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết tin người thân của mình đã được tìm thấy. Giới chức Thái Lan cho biết toàn bộ 13 người vẫn còn sống sót an toàn. Ảnh: The Nation.