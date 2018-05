Người thân Tài 'mụn' xin lỗi gia đình 2 hiệp sĩ bị đâm chết

“Giờ tôi chẳng biết nói gì cả, tôi không nghĩ thằng Tài lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin họ tha thứ”, bà nội của Tài nói.

Liên quan đến vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết, ngày 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Giết người. Riêng bị can Ngô Văn Hùng (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm.

Tài 'mụn' cố thoát thân khi bị phát hiện

Theo công an, trong tối 13/5 khi nhận tin báo về vụ hiệp sĩ bị đâm chết trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, đại tá Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo truy xét nghi can. Hàng chục trinh sát thuộc Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và Đội điều tra truy xét trọng án (đội 9), PC45, Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tài, Phú, Hùng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Hàng loạt camera quanh các tuyến đường được thu thập. Từ những hình ảnh ghi lại này, cảnh sát nhận ra dáng người của một nghi can và xác định người này từng bị bắt. Hàng trăm trinh sát của Phòng cảnh sát Hình sự và công an 24 quận huyện nhận lệnh truy xét nghi can này.

Sáng 14/5, Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị cơ quan cảnh sát phát hiện, triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên, thanh niên này luôn quanh co, chối tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, trinh sát thuộc PC45 xác định Tài “mụn” đang ẩn náu tại nhà của Hùng ở đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, nên vây bắt. Khi biết mình bị lộ, Tài "mụn" chạy lên mái nhà nhưng gã thanh niên này không thoát được vòng vây của cảnh sát. Hùng cùng vợ bị triệu tập ngay trong đêm để lấy lời khai.

Theo công an, Tài “mụn” và Hùng quen biết, chơi thân nhau từ lâu. Buổi tối sau khi gây án, Tài “mụn” và Phú tách ra, lẫn trốn. Rạng sáng 14/5, Tài “mụn” gọi điện cho Hùng xin ở nhờ vài ngày. Khoảng 15 phút sau, gã này chạy chiếc xe Exciter màu xanh đến. Lúc này, vợ chồng Hùng ra ngồi nói chuyện với Tài.

Cảnh sát vây bắt thu giữ xe Exciter của Tài tại Gò Vấp. Ảnh: Phúc Trương.

Tại đây, Tài “mụn” mượn điện thoại của vợ Hùng xem tin tức và biết 2 “hiệp sĩ” bị mình đâm đã chết. Thấy nét mặt người bạn trở sắc, Hùng hỏi: “Em có làm việc này không” và Tài xác nhận có đi chung với bạn bè xã hội. Lúc này, vợ chồng Hùng không hỏi thêm mà chỉ kêu Tài đi ngủ.

Theo công an, từ lúc biết Tài gây ra vụ việc đến khi bị bắt, vợ chồng Hùng đã thu xếp mọi thứ cho nghi phạm này. Công an đang điều tra, làm rõ hành vi của vợ Hùng.

'Không nghĩ thằng Tài làm ra chuyện tày trời'

Trưa 17/5, tại căn nhà lọt thỏm trong con hẻm ngoằn ngoèo tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, bà Ba (hơn 70 tuổi, bà nội của Tài “mụn”) đang rửa mớ lá dứa vừa mua ở chợ về.

Bà Ba cho biết mình bị bệnh tim nặng, nhưng hàng ngày vẫn nấu xôi đi bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc men cho thân già. Mỗi sáng, bà đẩy xe xôi đi bán đến gần trưa thì về nghỉ.

Khi được hỏi về Tài “mụn”, bà nín lặng hồi lâu rồi nghẹn giọng: “Giờ tôi chẳng biết nói gì cả, tôi không nghĩ thằng Tài lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Tôi rất buồn về hành động của cháu mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin họ tha thứ”.

Bà Ba đang nhặt lá dứa để nấu xôi. Ảnh: Lê Trai.

Trong khi đó, người dân địa phương đánh giá Tài là người sống kín đáo. “Tôi sống ở đây trước giờ mà không hề biết mặt nó. Đến khi báo chí đăng tin nó bị bắt, hàng xóm xôn xao tôi mới biết nó là cháu bà Ba”, một người phụ nữ sống cách nhà bà Ba 200 m chia sẻ.

Theo một số hàng xóm, gia đình Tài trước đây sinh sống ở quận 12. Sau khi cha mẹ ly hôn, Tài chuyển về đây sống với bà nội. Tài “mụn” ít học và không có nghề nghiệp ổn định. Họ cho rằng sự thiếu thốn tình cảm, giáo dục từ gia đình chính là nguồn cơn cho việc lạc lối của Tài.