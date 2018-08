'Ngụy Anh Lạc' và hai tài tử 'Diên Hi công lược' tung bộ ảnh ấn tượng

Tạp chí For Him (Trung Quốc) vừa tung bộ ảnh của ba diễn viên nổi bật nhất phim "Diên Hi công lược". Ngô Cẩn Ngôn cùng lúc thân thiết với Hứa Khải, Nhiếp Viễn.

Mối tình tay ba giữa Hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn), Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Phó Hằng (Hứa Khải) là tâm điểm của phim truyền hình cung đấu Diên Hi công lược đang gây sốt trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, tạo chí For Him tung hình ảnh "nhá hàng" về bộ ba này trên Weibo. Ngô Cẩn Ngôn có nét đẹp mong manh, thanh tú. Từ khi dự án được công bố, việc Ngô Cẩn Ngôn vượt qua các đàn chị nổi tiếng để đảm nhiệm vai chính trong Diên Hi công lược khiến nhiều người bất ngờ. Suốt 8 năm làm nghề cô đa phần đóng vai phụ, chưa tạo dấu ấn. Tuy nhiên trong Diên Hi công lược, diễn xuất của nữ diễn viên 28 tuổi được đánh giá cao. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đắt giá của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Đầu phim, nhiều khán giả chê Ngô Cẩn Ngôn kém sắc so với đàn chị. Tuy nhiên càng về sau, cô càng chinh phục được nhiều người bởi vẻ đẹp lạ, cuốn hút. Nữ diễn viên xuất thân là diễn viên múa ba lê. Chuyện tình Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì kết thúc dở dang. Trong phim, Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng, thị vệ thân cận của hoàng đế Càn Long, đồng thời là em ruột của hoàng hậu. Chàng dần nảy sinh tình cảm với Ngụy Anh Lạc, trong khi nàng mở cuộc điều tra để tìm ra hung thủ gây ra cái chết của chị gái mình. Bị hoàng thượng ngăn cản, Phó Hằng phải cưới người khác. Ngụy Anh Lạc trở thành phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Diên Hi công lược không chỉ đem lại thành công cho Vu Chính sau hàng loạt phim thất bại mà còn giúp Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn ghi điểm với khán giả.

Sắp tới, Ngô Cẩn Ngôn và Nhiếp Viễn tiếp tục sánh đôi trong phim Hạo Lan truyện, sản phẩm mới của Vu Chính đang chờ ngày lên sóng. Trong phim mới, Ngô Cẩn Ngôn hóa thân thành thành Lý Hạo Lan - Triệu Cơ, Nhiếp Viễn thành Lã Bất Vi. Đây là hai nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Vẻ đẹp gợi cảm của Ngô Cẩn Ngôn cùng tạo hình nam tính, điển trai của hai "nam thần" từng gây sốt trong cộng đồng mạng khi tạp chí For Him tung hình ảnh "nhá hàng" cho bộ ảnh. Hứa Khải gia nhập ngành giải trí với vai trò người mẫu sau khi đoạt ngôi vị quán quân trong một cuộc thi về thời trang. Năm 2016, Hứa Khải ký hợp đồng diễn viên, trở thành "gà cưng" trong công ty của biên kịch Vu Chính. Nhờ vậy, anh liên tục tham gia các tác phẩm truyền hình cổ trang có đầu tư như Triều ca, Chiêu Dao, Phượng tù hoàng. Diễn xuất của anh trong Diên Hi công lược nhận được nhiều lời khen.

Càn Long - Anh Lạc - Cao Quý phi gặp lại nhau trong 'Hạo Lan truyện' Dàn diễn viên "Diên Hi công lược" đồng loạt xuất hiện với tạo hình mới trong "Hạo Lan truyện", tác phẩm tiếp theo của Vu Chính.