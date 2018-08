Nguy lắm rồi, Johnny Depp!

Với bộ phim mới “City of Lies” (2018) bị rút lịch chiếu vô thời hạn, Johnny Depp giống như một kẻ đang sắp chết chìm nay phải mau chóng đi tìm kiếm chiếc phao cứu sinh.

Đúng một tháng trước khi City of Lies chính thức khởi chiếu, nhà phát hành Global Road bất ngờ thông báo hoãn lịch phát hành bộ phim vô thời hạn.

Thuộc dòng hình sự - tiểu sử, dự án có sự tham gia của Johnny Depp trong vai thanh tra Russell Poole thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, và Forest Whitaker với vai phóng viên Randall Sullivan. Nội dung City of Lies xoay quanh cuộc điều tra vụ sát hại hai rapper nổi tiếng Tupac Shakur và The Notorious B.I.G. vào năm 1997.

Nhiều ý kiến cho rằng những bê bối trong đời tư và ở hậu trường chính City of Lies của Johnny Depp khiến đội ngũ phát hành buộc phải tìm kiếm phương án khác dành cho bộ phim.

Bê bối tiếp nối bê bối

Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, Johnny Depp vẫn xuất hiện trên mặt báo, nhưng chủ yếu là với những thông tin tiêu cực. Đầu tiên, anh bị công ty quản lý tố cáo đã chi tiêu theo kiểu “vung tay quá trán”, để thất thoát 25 triệu USD và đứng trước nguy cơ phá sản.

Tài tử đồng thời bị hai người vệ sĩ cũ đệ đơn kiện khi không thể trả đủ lương cho họ. Cùng lúc đó, anh để lộ hình ảnh tiều tụy, hốc hác khi đồng ý chụp ảnh cùng một người hâm mộ vào tháng 6.

Johnny Depp liên tục gắn tên mình với những bê bối trong khoảng nửa năm qua. Ảnh: Outnow.

Cách đây khoảng một tháng, Greg Brooks - một nhân viên của đoàn làm phim City of Lies - đâm đơn kiện Johnny Depp vì tội hành hung. Người quản lý hiện trường cáo buộc tài tử đã đấm mình trong trạng thái “người đầy mùi rượu” sau khi thời gian quay phim thỏa thuận đã kết thúc.

Đó là sự vụ xảy ra hồi tháng 4 và Brooks lập tức bị sa thải sau khi báo cáo câu chuyện cho phía cảnh sát bởi hành động của anh đã vi phạm hợp đồng với hãng sản xuất Good Film. Ngoài ra, đạo diễn Brad Furman của City of Lies cũng bị cho là đã có hành vi thiếu hợp tác trước khi Johnny Depp tung ra hai cú đấm.

Cộng thêm vụ ly hôn ồn ào với Amber Heard hồi 2017, hình ảnh trước công chúng của Johnny Depp cứ thế mai một, sa sút một cách nhanh chóng đến khó tin.

Johnny Depp chưa bao giờ là ngôi sao phòng vé ổn định

Trên thực tế, phong độ của Johnny Depp là khá trồi sụt, anh không phải là canh bạc chắc thắng dành cho các nhà sản xuất. Bên ngoài các bộ phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển Caribbean) hay các tác phẩm giả tưởng của đạo diễn Tim Burton, số lượng phim hit của Depp là không nhiều.

Public Enemies (2009) là một thành công trong quãng một thập kỷ qua của tài tử với doanh thu gần 250 triệu USD. The Tourist (2010) có 278 triệu USD, nhưng đó là dự án còn hưởng lợi nhờ Angelina Jolie tại các thị trường quốc tế.

Jack Sparrow đưa Johnny Depp tới đỉnh vinh quang. Nhưng sau 5 tập phim, hình ảnh nhân vật cũng trở nên dần nhàm chán. Ảnh: Disney.

Bốn tập đầu tiên của Cướp biển Caribbean đặc biệt ăn khách, hay Alice in Wonderland (2010) của Tim Burton có doanh thu trên 1 tỷ USD nhờ “cơn sốt phim 3D” hồi đầu thập kỷ.

Nhưng Johnny Depp chủ yếu hứng chịu thất bại trong những năm gần đây. Dark Shadows (2012) là cuộc cộng tác với Tim Burton, thu 245 triệu USD nhưng lại tiêu tốn của nhà sản xuất tới 150 triệu USD.

The Lone Ranger (2013) là bom tấn đáng quên của Disney. Tiêu tốn tới 215 triệu USD, nhưng bộ phim có sự tham gia của Johnny Depp và Armie Hammer chỉ mang về đúng 260 triệu USD. Transcendence (2014) hay Mortdecai (2015) cũng tiếp tục chỉ đem lại những nỗi buồn.

Tưởng như Johnny Depp có thể lấy lại phong độ sau Black Mass (2015) rất xuất sắc, thì Alice Through the Looking Glass (2016) lại gây thất vọng khi thua xa phần đầu. Còn Cướp biển Caribbean 5 (2017) vẫn thu tới gần 800 triệu USD. Nhưng con số thực tế còn thua xa các phần trước, và chủ yếu đến từ thị trường quốc tế.

Trong thập niên 1990, không phải phim nào của Depp cũng ăn khách như Sleepy Hollow (1999). Ảnh: Outnow.

Đi ngược về quá khứ, Johnny Depp trở thành biểu tượng của loạt Cướp biển Caribbean với vai diễn chàng thuyền trưởng Jack Sparrow ngay sau tập đầu tiên ra mắt năm 2003. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, anh cũng chưa bao giờ được coi là thế lực phòng vé.

Johnny Depp có thể sở hữu một vài đề cử giải Quả cầu vàng trong thập niên 1990, được nhìn nhận như một ngôi sao trẻ tài năng qua các dự án kiểu như Fear and Loathing in Las Vegas (1998), nhưng anh đồng thời còn bị coi là “thuốc độc phòng vé” vào quãng thời gian ấy.

Chiếc phao cứu sinh nào dành cho sự nghiệp?

Trở lại với City of Lies, đây là bộ phim mới của đạo diễn Brad Furman. Anh từng làm việc với Matthew McConaughey ở The Lincoln Lawyer (2011), với Justin Timberlake và Ben Affleck ở Runner Runner (2013), hay mới nhất là với Bryan Cranston ở The Infiltrator (2016).

Chúng hầu hết không quá đại chúng, như The Infiltrator thậm chí còn là thất bại tại phòng vé. Riêng có The Lincoln Lawyer là tác phẩm giúp sự nghiệp McConaughey thăng hoa trở lại hồi đầu thập kỷ, và thu khoảng 75 triệu USD.

City of Lies khó lòng là dự án có thể giúp Johnny Depp lấy lại phong độ, ngay cả khi nó không bị hoãn chiếu. Ảnh: Global Road.

Với thời đại mà thương hiệu được đặt trên ngôi sao, ngay cả khi Johnny Depp không vướng vào những lùm xùm đời tư, City of Lies cũng khó lòng có thể ăn khách. Còn ở bối cảnh hiện tại, rõ ràng tác phẩm chẳng thể giúp cứu vãn sự nghiệp của Depp, trừ phi anh tạo ra một điều kỳ diệu nào đó và giành các giải thưởng điện ảnh với bộ phim.

Dưới góc độ thực tế, Johnny Depp nay rất mong chờ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - nơi anh sắm vai phù thủy hắc ám Grindelwald. Phần đầu tiên của loạt phim ngoại truyện Harry Potter từng giúp Warner Bros. thu tới hơn 810 triệu USD, bất chấp phần nội dung không quá đột phá.

Nhưng tài tử vốn từng bị cộng đồng fan thế giới phù thủy chỉ trích dữ dội sau khi việc anh hành hung Amber Heard bị phanh phui. Họ thậm chí đã viết thư thỉnh cầu J.K. Rowling và Warner Bros. giao vai Grindelwald cho một người khác, chứ không phải “kẻ đã đánh vợ mình”.

Bất chấp điều đó, đội ngũ thực hiện “vũ trụ điện ảnh” Thế giới Phù thủy (Wizarding World) vẫn tin tưởng Johnny Depp và quyết tâm cộng tác với anh đến cùng. Nhưng việc quyết tâm ấy kéo dài bao lâu thì chưa rõ.

Johnny Depp hóa trang thành Grindelwald và bất ngờ có mặt tại sự kiện San Diego Comic-Con 2018. Song, gần như chẳng ai nhớ tới điều đó. Ảnh: Getty.

Hãy nhớ lại phần đầu của Fantastic Beasts, vai phản diện thực chất thuộc về Colin Farrell khi Grindelwald giả dạng trong phần lớn thời lượng bộ phim. Hình dạng đích thực do Johnny Depp thể hiện phải mãi tới cuối phim mới được tiết lộ, và chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút.

Vậy nếu Depp tiếp tục gây chuyện, gặp rắc rối trong đời tư đến mức Warner Bros. mất hết kiên nhẫn thì sao? Họ sẽ đơn giản giải thích đây cũng chỉ là một hình thái giả dạng khác của Grindelwald, và tìm kiếm gương mặt khác để thay thế anh.

Dĩ nhiên, Pirates of the Caribbean sẽ còn tiếp tục kéo dài sang phần 6 như đoạn after-credits của Salazar’s Revenge đã gợi ý. Đây xem ra là chiếc phao cứu sinh an toàn hơn cả Fantastic Beasts dành cho Johnny Depp.

Song, Disney cũng buộc phải cứng rắn nếu như Depp có thái độ không đúng mực. Trường hợp xấu nhất, họ sẽ thôi hợp tác với anh như James Gunn. Còn với thương hiệu Cướp biển Caribbean, hãng có thể cho tái khởi động (reboot), bởi dù sao thì nhân vật Jack Sparrow đã dần trở nên nhàm chán, đặc biệt với khán giả Bắc Mỹ.

Khi ấy, Johnny Depp chẳng còn chiếc phao cứu sinh nào hết. Và anh có lẽ buộc phải “hạ mình” để tham gia các dự án phim hạng B, phát hành trực tiếp ra băng đĩa, như trường hợp của Bruce Willis hay Nicolas Cage lúc này.

Nguy lắm rồi, Johnny Depp. Anh cần sớm phải thay đổi trước mọi chuyện không còn có thể cứu vãn.