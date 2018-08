Nguyễn Huy Hoàng: ‘Rái cá’ sông Gianh đi vào lịch sử bơi Việt Nam

Đêm chung kết nội dung 1.500 m bơi tự do nam ASIAD 18, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng tạo ra tiếng vang lớn khi chỉ thua sít sao huyền thoại Sun Yang (Trung Quốc).

Tại sao Huy Hoàng chưa được đầu tư tập huấn nước ngoài? Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn cho biết việc Huy Hoàng chưa đi tập huấn nước ngoài vì lý do chuyên môn, không phải vì sự thiếu đầu tư cho "kình ngư" trẻ này.

Tại SEA Games 29 ở Malaysia, kình ngư Huy Hoàng tạo cú sốc khi đánh bại kỷ lục gia Lâm Quang Nhật để giành tấm HCV nội dung 1.500 m bơi tự do, đồng thời phá sâu kỷ lục với thành tích 15 phút 20 giây 20. Các kỳ SEA Games trước, Lâm Quang Nhật không có đối thủ ở cự ly 1.500 m và từng giữ kỷ lục 15 phút 31 giây 03.

Hai năm sau, Huy Hoàng là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển bơi Việt Nam dự Á vận hội 18 ở Indonesia. Không được chú ý nhiều giống Nguyễn Thị Ánh Viên hay Hoàng Quý Phước, song thần đồng bơi người Quảng Bình mới là người tạo ra kỳ tích thật sự cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Vun đắp tài năng bên sông Gianh

Kình ngư Huy Hoàng sinh ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Căn nhà nhỏ của Huy Hoàng nằm sát mép sông Gianh, một biểu tượng của vùng đất Quảng Bình. Bố mẹ của Hoàng là ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học, từ lâu làm nghề chài lưới để có tiền trang trải cuộc sống cho 6 người con.

Chia sẻ với Zing.vn ở thời điểm Huy Hoàng tạo kỳ tích ở Sea Games 29, bà Nguyễn Thị Học kể lại: “Từ nhỏ, thằng Hoàng đã thích bơi lội, vùng vẫy trên sông Gianh sau những lần theo cha đi vớt rong về làm thức ăn cho đàn cá trắm. Thằng bé ngoan lắm, luôn siêng năng và hoàn thành tốt ở bất cứ công việc gì được giao”.

Sau thời gian hơn 5 năm gắn liền cùng dòng nước sông Gianh, năm 2011, Huy Hoàng may mắn lọt vào “mắt xanh” của Trung tâm đào tạo huấn luyện thể dục thể thao Quảng Bình, gia nhập lớp năng khiếu bơi lội. Huy Hoàng sống xa gia đình (hơn 70 km) kể từ đó.

Thần đồng bơi lội Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ban đầu, bố mẹ Huy Hoàng sợ con trai buồn, gặp áp lực vì xa gia đình từ nhỏ. Nhưng nhờ sự khuyên bảo tận tình từ các HLV ở trung tâm, gia đình Huy Hoàn đồng ý cho con trai theo nghiệp bơi lội. Hai năm sau, Huy Hoàng tiến một bước quan trọng khi đầu quân cho Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

12 tuổi, Huy Hoàng thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa vì phải xa nhà. Bù lại, đó là con đường ngắn nhất để kình ngư người Quảng Bình nuôi hi vọng trở thành VĐV chuyên nghiệp và được tranh tài ở các giải đấu lớn.

Huy Hoàng rèn luyện tích cực ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Sau đó, Huy Hoàng chuyển đến Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ để tiếp tục đào tạo.

Nhờ có dòng sông Gianh, Huy Hoàng sớm "bén duyên" với bơi lội và tự trang bị cho mình bộ kỹ năng cơ bản, thể lực để tỏa sáng ở đường đua xanh. Nếu sông Gianh là bệ phóng, thì Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình, TP.HCM và Cần Thơ chính là bước đệm cho kình ngư 18 tuổi ngày một khẳng định tên tuổi, không chỉ ở Việt Nam mà cả châu lục.

Tiến bộ thần tốc trên đường đua xanh

Tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á 2015, Huy Hoàng trở thành hiện tượng khi giành đến 5 tấm HCV ở các nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do, 200 m bướm, 200 m bơi sải và tiếp sức 4x100 m. Chưa dừng lại ở đó, thần đồng bơi lội người Quảng Bình còn phá kỷ lục lứa tuổi ở các nội dung 200 m bướm, 400 m tự do và 1.500 m tự do.

Trước ngày tranh tài ở SEA Games 29, Huy Hoàng dính vào cuộc lùm xùm nội bộ ở đội tuyển bơi cùng Nguyễn Hữu Kim Sơn và đàn anh Lâm Quang Nhật. Theo đó, 3 kình ngư phải thi đấu nội bộ nhằm chọn ra hai VĐV đại diện cho đội tuyển bơi Việt Nam tranh tài ở SEA Games 29, nội dung 1.500 m bơi tự do.

Huy Hoàng giành tấm HCB lịch sử cho bơi Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Ở cuộc thi nội bộ, Lâm Quang Nhật không có mặt, còn Huy Hoàng xuất sắc đánh bại Kim Sơn để giành quyền dự nội dung 1.500 m. Huy Hoàng cho thấy anh xứng đáng có suất dự SEA Games 29. Thực tế, kể từ năm 2016, kình ngư người Quảng Bình đã phá vỡ thế thống trị của Lâm Quang Nhật ở đường đua 1.500 m. Giải vô địch quốc gia 2016, Huy Hoàng mới là người giành HCV ở nội dung 1.500 m.

Lần đầu góp mặt ở một kỳ SEA Games, Huy Hoàng thể hiện ưu thế tuyệt đối trước kỷ lục gia 1.500 m Lâm Quang Nhật. Sau chặng đường khắc nghiệt bậc nhất ở đường đua xanh, Huy Hoàng xuất sắc giành tấm HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Chỉ trong một năm, Huy Hoàng nâng thành tích cá nhân lên gần 10 giây. Giới chuyên môn dự đoán nếu giữ đà tiến bộ này, kình ngư người Quảng Bình sẽ cạnh tranh sóng phẳng cho tấm huy chương ở ASIAD 18.

Quả thật, đà thăng tiến của Huy Hoàng thật đáng kinh ngạc khi anh chạm đến thành tích 15 phút 01 giây 63, qua đó xếp vị trí thứ hai ở cự ly 1.500 m ASIAD 18. Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia (19 giây) của chính anh ở SEA Games 29. Sun Yang (Trung Quốc) là biểu tượng ở nội dung 1.500 m, song chỉ hơn Huy Hoàng 3 giây ở ASIAD 18.

Tấm HCB của Huy Hoàng ở đường đua 1.500 m là thành tích ấn tượng nhất của một VĐV bơi Việt Nam ở Á vận hội. Chưa hết, Huy Hoàng là VĐV nam đầu tiên của bơi Việt Nam đạt chuẩn A Olympic. Trước đó, Huy Hoàng đã có HCĐ ở nội dung 800 m tự do nam.

Chia sẻ với Zing.vn cách đây hai năm, Huy Hoàng từng thổ lộ: “Ước mơ của tôi là được góp mặt ở đường đua Olympic”. Giấc mơ từ thời thơ ấu của Huy Hoàng sẽ trở thành hiện thực khi Olympic Tokyo 2020 đã đến rất gần.