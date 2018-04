Nguyễn Thành Tâm củng cố ngôi dẫn đầu sau chiến thắng chặng 16

Tay đua của đội Hạt Ngọc Trời An Giang về đích đầu tiên tại chặng 16 Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM (HTV) 2018, từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 14/4.

Chặng đua có lộ trình dài 120 km, trời nắng gắt nhưng diễn biến khá hấp dẫn, khi đoàn đua phải chinh phục đèo Cả. Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM) chiến thắng. Người đứng thứ 2 là Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai). Thành tích này giúp tay đua người Pháp tiếp tục giữ áo đỏ - vua leo núi với khoảng cách 5 điểm so với tay đua xếp nhì Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Sau khi đổ đèo Cả, một cuộc tấn công mạnh mẽ diễn ra và châm ngòi cho cuộc bứt phá này là các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai. 8 tay đua thoát đi thành công từ tình huống tấn công này, trong đó có Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai). Những cua-rơ này vốn khó tranh chấp áo vàng nên việc tăng tốc sớm chủ yếu giúp cải thiện thành tích đồng đội.

Những vũ điệu sôi động của các vũ công nóng bỏng góp phần kích thích tinh thần cho các tay đua.

Là đội đang dẫn đầu danh hiệu đồng đội, các VĐV TP.HCM chơi chủ động trong tốp 2 vốn tập hợp các tay đua mạnh nhất. An Giang cũng bảo vệ áo vàng nên chia lửa với TP.HCM ở những vị trí máy kéo nhằm điều tiết tốc độ so với tốp đầu. Nỗ lực của Nhật Nam, Quốc Khang cùng các tay đua trong nhóm dẫn đầu giúp họ liên tục duy trì khoảng cách thời gian, có lúc lên tới 1 phút 30 giây so với tốp đông phía sau.

Cách đích 15 km, Quốc Khang tấn công bứt khỏi nhóm đầu kéo theo Nhật Nam. Hai tay đua thi đấu kiên cường hướng đến chiến thắng tại đích đến Nha Trang. Tuy nhiên khi còn cách đích vài km, họ bị tốp sau bắt lại. Một lần nữa tại giải, đoàn đua về đích chung tốp đông và lợi thế tiếp tục thuộc về những tay đua mạnh về nước rút như Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Với tâm lý đầy hưng phấn sau khi chiếm được áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng ở chặng hôm qua, lại được các đồng đội hỗ trợ đắc lực, Nguyễn Thành Tâm cán đích đầu tiên và bảo vệ vững chắc áo vàng đang nắm giữ. Đây là lần thứ 5 cua rơ này thắng chặng.

Người đang giữ Áo xanh Lê Nguyệt Minh vào vị trí rút không thuận lợi nên văng khỏi 3 hạng đầu. Tay đua TP.HCM vẫn giữ áo xanh sau 16 chặng nhưng Nguyễn Thành Tâm bắt đầu phả hơi nóng ở phía sau. Các danh hiệu áo trắng của Trần Đức Tiến (Quân khu 7), ngôi nhất đồng đội của Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS TP.HCM) không thay đổi.

Ngày mai 15/4, giải diễn ra chặng 17 đồng đội tính giờ tại thành phố Nha Trang với lộ trình dự kiến 48 km. VUS TP.HCM vốn rất mạnh ở nội dung này nhưng 2 tay đua chủ lực của họ đã bỏ cuộc giữa chừng do té xe. Vì thế cuộc tranh chấp ngôi đầu hứa hẹn hấp dẫn giữa họ với 3 đối thủ Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.