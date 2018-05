Nhà hàng có nhân viên ẩu đả với khách bị phạt hơn 6 triệu đồng

Chủ nhà hàng khai với công an do nhân viên thu ngân mới, chưa quen việc nên tính giá cao hơn thực tế cho khách.

Chiều 16/5, đại diện quản lý thị trường TP Nha Trang (Khánh Hòa), thông tin đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 6.250.000 đồng chủ nhà hàng Les’t Go (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

Nhà hàng Les't Go vi phạm quy định khi không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; không tập huấn cho nhân viên về an toàn thực phẩm; niêm yết giá không rõ ràng; không khám sức khẻo định kỳ cho nhân viên.

Hai hóa đơn do nhà hàng Les't Go in ra có sự chênh lệch về giá và ngày. Ảnh: X.Thành.

Liên quan đến vụ ẩu đả giữa du khách và nhân viên quán xảy ra tối 6/5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng công an TP Nha Trang, cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là mâu thuẫn trong lúc tính tiền ăn.

Tối 6/5, 17 du khách Trung Quốc vào quán Les’t Go ăn uống. Khi tính tiền, họ phản ứng vì giá trong hóa đơn chênh lệch với giá niêm yết nên không trả tiền và bỏ về.

Nhân viên Ngô Thành Minh đuổi theo thì bị một du khách cầm cổ áo đòi đánh. Nam nhân viên này chạy vào khách sạn gần đó lấy một cây ba trắc lao ra đánh trả. Thấy vậy, nhóm du khách và nhân viên lao vào ẩu đả, 3 du khách bị thương.

Theo thượng tá Kỳ, do khách đã về nước, thiếu bị hại, lời khai và đơn tố cáo, nên công an chưa thể xử lý những nhân viên tham gia vụ đánh nhau.

Về thông tin có 2 hóa đơn đều của nhà hàng Les't Go, nhưng được in 2 ngày khác nhau, số tiền cũng khác nhau, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang khẳng định sẽ yêu cầu Công an TP tiếp tục điều tra để làm rõ vấn đề này.

"Đây là sự việc không lớn, nhưng liên quan du khách nước ngoài, nên TP sẽ làm đến nơi đến chốn", ông Khánh khẳng định.