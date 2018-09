Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An

Công trình nhà hỏa táng ở Hội An được tỉnh Quảng Nam phê duyệt tháng 11/2004, với diện tích hàng nghìn mét vuông ở xã Cẩm Hà, TP Hội An. Dự án có vốn đầu tư 12 tỷ đồng do Công ty Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư.