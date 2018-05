Nhà máy thép Hòa Phát từng xảy ra sự cố chết người

Trước khi có 3 công nhân tử vong, 2 năm trước, nhà máy của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát (huyện Kinh Môn, Hải Dương) từng xảy ra sự cố khiến một công nhân thiệt mạng.

Liên quan đến vụ cháy tại Nhà máy thép Hòa Phát khiến 3 người chết, 1 bị thương, bà Nguyễn Thị Cẩm Lai, Phó phòng Khoa giáo - Văn xã (UBND tỉnh Hải Dương) khẳng định công ty này xảy ra nhiều sự cố liên quan đến tai nạn. Cách đây 2 năm, một công nhân làm việc tại nhà máy thép Hòa Phát tại tỉnh này tử vong vì bỏng khi làm việc tại lò thổi.

Ngoài ra, công ty này từng dính nhiều lùm xùm về việc xả khí thải ra môi trường.

Từng xảy ra sự cố chết người

Trả lời Zing.vn, bà Nguyễn Thị Cẩm Lai cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy ngày 7/5 là sự cố rất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang phối hợp với các ban ngành để tìm ra nguyên nhân.

Nữ Phó trưởng phòng cho hay Công ty cổ phần thép Hòa Phát (Hải Dương) từ khi hoạt động tại tỉnh này từng xảy ra vài sự cố tai nạn lao động.

Nhà máy thép Hòa Phát tại Hải Dương, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết. Ảnh:Phạm Trường.

"Khoảng 2 năm trước, một công nhân bỏng nặng, tử vong khi làm việc ở lò thổi. Ngoài ra, có một số sự cố nhẹ, không gây chết người. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 1 người bị thương mới đây là nghiêm trọng nhất”, bà Cẩm Lai nói.

Vị này chia sẻ vị trí xảy ra hỏa hoạn được báo cáo ở khu lò thổi số 2 của nhà máy. Hôm xảy ra vụ việc lò đã tắt nguội 10 ngày. Tỉnh cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc nhưng nguyên nhân vẫn phải đợi cơ quan điều tra. Còn việc công ty có chấp hành đúng quy định về an toàn lao động, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) đã vào cuộc làm việc.

Bà Cẩm Lai khẳng định mỗi năm các cơ quan chức năng của tỉnh đến kiểm tra nhà máy một lần về tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra sẽ có cuộc kiểm tra bất thường, đột xuất nếu phát hiện sai phạm. Đa số các lần kiểm tra, công ty đều hoàn thành tốt vấn đề môi trường cũng như an toàn lao động.

“Có thông tin cho rằng nhà máy không đảm bảo về an toàn lao động và ô nhiễm môi trường. Tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra, báo cáo cụ thể và có phương án xử lý nếu có”, bà Cẩm Lai nói.

Điểm nóng môi trường

Theo người dân xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nhà máy thép Hòa Phát nhiều lần xả khí thải ra môi trường. Người dân đã phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn) xác nhận thông tin. Ông Chương cho biết trong những lần tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường lên lãnh đạo huyện, tỉnh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

“Thủ tướng từng có văn bản yêu cầu UBND tỉnh xem xét xử lý ý kiến của người dân về việc xả thải của nhà máy thép Hòa Phát”, ông Chương thông tin.

Chủ tịch xã Hiệp Sơn nói rằng người dân phản ánh nhà máy gây ô nhiễm là có cơ sở. Ngày 20/2, nhà máy gặp sự cố về ống xả thải dẫn đến khói, bụi bay mù mịt sà xuống ruộng đồng và nhà dân. Người dân rất bức xúc.

Nhà máy này từng bị người dân phản đối vì xả khí thải ra môi trường. Ảnh: Phạm Trường.

Ông Chương nói: “Họ là công ty lớn. Những lần gặp sự cố chỉ 2 phút đã xử lý xong. Hàng quý công ty cũng gửi các cơ quan chức năng tài liệu quan trắc môi trường. Công an môi trường của tỉnh cũng nhiều lần làm việc với công ty”.

Ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, Sở có báo cáo nhanh gửi Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh Hải Dương sau vụ hỏa hoạn. Đồng thời, ông đã lập đoàn thanh tra để kiểm tra về việc đảm bảo an toàn lao động. Đoàn thanh tra đã 2 lần làm việc với công ty.

Ngoài ra, Sở ban hành công văn chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty và các công nhân đang làm việc tại đây.

Người dân nghi vụ cháy do nổ khí metan

Khoảng 9h30 ngày 7/5, trong quá trình sửa lò thổi số 2 tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát, ngọn lửa bùng phát. Hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Họ gồm: Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn).

Ông Nguyễn Văn Pha, Chánh văn phòng UBND huyện Kinh Môn cho biết sau khi sự cố xảy ra, Sở LĐTB&XH của tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Kinh Môn đã lập tức vào cuộc kiểm tra. Vụ cháy hiện được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được các cơ quan xác định là xỉ than hàn xì rơi vào bao bì vật liệu. Tuy nhiên, người nhà cho rằng còn nhiều khuất tất trong đó.

Ông Tiến (em trai nạn nhân Hứa Văn Tâm) khẳng định nhà máy đưa ra nguyên nhân là cháy giấy vỏ bao là vô lý. Bởi cháy vỏ bao không thể khiến thi thể ông Tâm co quắp, nội tạng hỏng hết. “Nội tạng anh tôi hỏng hết, hai mắt bị nổ. Nhiều người nhận định đây là nổ khí metan”, ông Tiến chia sẻ.

Em trai nạn nhân chia sẻ khi sự cố xảy ra, người nhà tức tốc chạy đến hiện trường. Nhưng nhân viên nhà máy nhất quyết không cho vào nên không tận mắt nhìn thấy chiếc lò, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ông Tiến nghi ngờ trong lò có khí metan sót lại. Khi ông Tâm và 3 người khác xuống, nhà máy quên không đo khí metan. Thế rồi, khi công nhân hàn xì, xỉ than rơi, kết hợp với khí metan gây nổ.

Hòa Phát được tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn từ tháng 1/2007. Đến nay trở thành một tập đoàn kinh tế sản xuất công nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam hoạt động đa ngành. Năm 2017, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt gần 47.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 8.000 tỷ đồng. Tại đại hội đồng cổ đông tháng 3/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn này thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 8.000 tỷ đồng. Theo người nhà các nạn nhân vụ cháy, người thân của họ được trả lương chỉ 4-4,5 triệu đồng/tháng. Công việc rất vất vả, độc hại.

Nhà máy thép Hòa Phát nằm trên xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Ảnh:Google Maps.

Người thân nạn nhân trong vụ cháy ở nhà máy thép: Sao bỏ vợ con đi? Người thân những công nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở nhà máy thép Hòa Phát (Hải Dương) đau đớn, gào khóc trước sự ra đi quá đột ngột của họ và chưa tin đó là sự thật.