Nhà sản xuất: 'Tôi vẫn khởi kiện dù Kiều Minh Tuấn xin lỗi'

Bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất của phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" khẳng định với Zing.vn vẫn sẽ gửi đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy dù họ công khai xin lỗi.

Cát Phượng khóc, Kiều Minh Tuấn xin lỗi trong cuộc họp báo Chiều 14/10, nghệ sĩ Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ nhiều vấn đề xung quanh scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy nói "yêu nhau".

Sau một tháng ồn ào, bị khán giả phản ứng gay gắt vì thừa nhận tình yêu với An Nguy, Kiều Minh Tuấn đã có buổi gặp mặt báo chí tại TP.HCM vào chiều 14/10. Anh gửi lời xin lỗi đến khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất vì những sai lầm của mình đã ảnh hưởng đến bộ phim.

Trao đổi với bà Dung Bình Dương - giám đốc sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, bà khẳng định: "Dù Kiều Minh Tuấn xin lỗi tôi vẫn sẽ khởi kiện".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp báo chí chiều 14/10. Ảnh: Bá Ngọc.

Bà cho biết quyết định khởi kiện nhằm chứng minh với khán giả rằng bà làm nghệ thuật nghiêm túc, không dùng chuyện tình cảm của diễn viên để PR. "Quan trọng là việc khởi kiện để diễn viên thấy rằng họ phải có trách nhiệm với bộ phim mình tham gia. Dù họ yêu nhau thật hay không thì cũng không nên vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến thành quả của cả một tập thể", bà nhấn mạnh.

Nhà sản xuất khẳng định luật sư của công ty bà đang tập hợp chứng cứ, hợp đồng, hồ sơ để gửi lên tòa án sau khi phim kết thúc công chiếu.

Về phía Kiều Minh Tuấn, trong buổi gặp gỡ báo chí, anh thừa nhận mọi sai lầm thuộc về mình. Vì sự thiếu kiểm soát của bản thân mà ảnh hưởng đến bộ phim. Anh gửi lời xin lỗi nhà sản xuất Dung Bình Dương.

Anh cho biết thêm lý do gửi lời xin lỗi công khai không phải vì sợ nhà sản xuất khởi kiện. "Nếu chị Dung khởi kiện, trách nhiệm của tôi là theo. Tôi không chối trách nhiệm, sai lầm là do mình gây nên", anh nói.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp gỡ báo chí đã liên tục gửi lời xin lỗi đến khán giả, đoàn phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Nữ diễn viên nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào nói không nên lời về sự việc ồn ào của bạn trai.

Cát Phượng khóc trong họp báo. Ảnh: Bá Ngọc.

Chị khẳng định thật sự đã bị tổn thương khi biết Kiều Minh Tuấn say nắng An Nguy. Tuy nhiên, chị cũng hiểu được tấm lòng của anh dành cho mình nên "sự say nắng đó không thể so sánh với tình nghĩa 10 năm của chúng tôi". Do đó, cặp đôi khẳng định tình cảm vẫn gắn bó sau sóng gió.

Diễn biến mối tình ồn ào của Kiều Minh Tuấn và An Nguy - Cuối tháng 8, Kiều Minh Tuấn và An Nguy vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng chung phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Cả hai bị bắt gặp tình tứ khi đi ăn chung, đi chơi ở Vũng Tàu. - Về phía Cát Phượng chị khẳng định tình cảm giữa chị và Kiều MInh Tuấn vẫn tốt đẹp. Chị còn tiết lộ cả hai đang tính đến một đám cưới ấm cúng, vui vẻ bên người thân và bạn bè. - Ngày 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy bất ngờ xác nhận đang yêu nhau trên một tờ báo. Cả hai khẳng định tình yêu thật sự chứ không nhằm mục đích PR. - Sau 10 ngày phim Chú ơi đừng lấy mẹ con công chiếu, với doanh thu bết bát, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ với Zing.vn sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Theo bà, cặp đôi diễn viên đã chia sẻ chuyện tình yêu phản cảm, dẫn tới khán giả la ó, tẩy chay phim.