Nhà Trắng ngăn chặn nhưng 'sách biết tuốt' về Trump vẫn ra sớm

Các luật sư của ông Trump đang cố gắng ngăn phát hành cuốn sách phơi bày sự hỗn loạn ở hậu trường Nhà Trắng. Đáp lại, nhà xuất bản đẩy lịch phát hành cuốn sách sớm hơn dự định.

"Nào ta bắt đầu. Bạn có thể mua nó (và đọc nó) vào ngày mai. Cảm ơn ông, Ngài Tổng thống", tác giả của cuốn sách Michael Wolff viết trên Twitter.

Fire and Fury: Inside the Trump White House (tạm dịch: Lửa và giận dữ: Bên trong Nhà Trắng thời Trump) dự kiến ra mắt vào ngày 9/1 nhưng lịch phát hành đã được đẩy sớm 4 ngày.

Cuốn sách đang rất được mong đợi. Một trong những trích đoạn rò rỉ cho thấy cựu chiến lược gia trưởng của tổng thống, ông Steve Bannon đã chỉ trích cuộc gặp giữa con trai cả của ông Trump với nữ luật sư người Nga năm 2016 là "phản quốc".

Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump trong phòng làm việc. Ảnh: AFP/Getty.

Hôm 4/1, khi Nhà Trắng nỗ lực để ngăn "sự cố" cuốn sách có thể gây ra, một luật sư của tổng thống đã gửi thư yêu cầu Wolff và nhà xuất bản Henry Holt & Co "ngay lập tức ngừng bất kỳ việc công bố, xuất bản hoặc phổ biến nào" của cuốn sách, hoặc trích đoạn hay tóm tắt nội dung của nó. Thông báo pháp lý do luật sư Charles Harder gửi. Ông này cũng yêu cầu một bản sao của cuốn sách.

Harder cũng đã gửi một lá thư tương tự tới Bannon vào tối 3/1, cáo buộc cựu chiến lược gia vi phạm hợp đồng lao động và phỉ báng tổng thống.

Những chi tiết của cuốn sách do Guardian tiết lộ hôm 3/1 sau khi nhận được bản sao từ một nhà bán sách ở New England. Tạp chí New York sau đó đã vội vã xuất bản một trích đoạn dài, và nhiều chi tiết hơn dần được hé mở khi các tờ báo lớn của Mỹ như New York Times và Wall Street Journal nhận được bản sao miễn phí.

Khoảng 250.000 bản của cuốn sách đã được chuyển đi, dự kiến chỉ được tung ra vào thứ ba tới. Nhưng vào chiều 4/1, phát ngôn viên của Holt & Co nói với Guardian rằng việc phát hành mọi định dạng của cuốn sách đang được đẩy lên vào ngày 5/1 "vì nhu cầu chưa từng thấy".

Một tuyên bố của nhà xuất bản nói thêm: "Henry Holt xác nhận chúng tôi đã nhận được một bức thư yêu cầu xuất bản từ một luật sư của Tổng thống Trump. Chúng tôi thấy 'Fire and Fury' là một đóng góp phi thường cho cuộc tranh luận quốc gia của chúng ta và đang tiến hành công bố cuốn sách".

Wolff sẽ lần đầu tiên trả lời phỏng vấn khi xuất hiện trên chương trình Today's show của đài NBC vào sáng 5/1.

Con rể và con gái của tổng thống Mỹ cũng đóng vai trò trung tâm trong cuốn sách. Ảnh: Getty.

Ben Wizner từ Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho biết vụ kiện của Trump không có cơ hội thành công. "Ngay cả những luật sư của Donald Trump cũng không đủ điên rồ để đưa vụ này ra tòa án," ông nói. "Việc phản hồi những lời buộc tội bằng cách ngăn xuất bản sẽ là bất thường và chưa từng có tiền lệ đối với tòa án. Điều đó sẽ không xảy ra".

Cuốn sách của Wolff, mà theo Nhà Trắng là "đầy những thông tin sai lệch", đã nhảy vọt từ vị trí thứ 48.449 lên số 1 trong danh sách sách bán chạy nhất trên Amazon.

Tác giả nói rằng cuốn sách của ông được dựa trên 200 cuộc nói chuyện trong 18 tháng qua với chính tổng thống và hầu hết nhân viên cao cấp của tổng thống. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Hackabee Sanders thì khẳng định Wolff "chưa bao giờ thực sự trò chuyện với tổng thống" và gọi đây là "thứ văn chương hư cấu rác rưởi".

