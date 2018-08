Nhà văn đoạt giải Nobel 2001 VS Naipaul qua đời

Nhà văn để lại khối tác phẩm lớn, với những chỉ trích về văn hóa thực dân cũ, tín đồ Hồi giáo cực đoan, qua đời hôm 11/8.

Nhà văn Vidiadhar Surajprasad Naipaul qua đời hôm 11/8, ở tuổi 85. Bà Naipaul xác nhận rằng chồng mình đã ra đi một cách thanh thản ở London. “Ông ấy đã qua đời khi những người ông ấy yêu thương ở bên cạnh, ông đã sống một cuộc đời đáng sống, đầy sự sáng tạo và những nỗ lực lớn”.

Tác giả Salman Rushdie cũng vinh danh Naipaul: “Tôi cảm thấy buồn như thể tôi vừa mất đi người anh trai thân yêu. RIP Vidia”.

Nhà văn VS Naipaul qua đời ở tuổi 85, để lại khối tác phẩm lớn.

Vidia Surajprasad Naipaul sinh năm 1932 tại Trinidad, trong một gia đình gốc Ấn Độ. Năm 1950, ông được cấp học bổng để đi học ở Đại học Oxford và từ giã quê hương để sinh sống ở nước Anh. Tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Naipaul xuất bản năm 1957, The mystic masseur (Gã tẩm quất bí hiểm) viết về cuộc sống ở đảo Trinidad quê hương. Tiểu thuyết được coi là kiệt tác của Naipaul xuất bản năm 1961: House for Mr. Biswas (Căn nhà cho ông Biswas), với nhân vật chính lấy nguyên mẫu từ cha ông.

Trong năm 1961, ông được chính phủ cấp một khoản tiền để đi du lịch nhiều nơi. Từ đó cho tới 1970, ông đã đến hầu hết các châu lục, cho ra mắt nhiều tập sách du ký, ghi lại ấn tượng nơi ông đặt chân qua. Một số tác phẩm du ký của ông gây tranh cãi.

Một số đầu sách của VS Naipaul.

Truyện ký Among the Believers: An Islamic Journey (Giữa những tín đồ: Một hành trình trong Hồi giáo, 1981) viết sau chuyến đi Iran, Pakistan và Indonesia của ông nói về những tín đồ quay lưng về phía tiến bộ và thế giới hiện đại. Naipaul chỉ trích chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mạnh mẽ, ông gọi đó là một thứ bệnh hoạn bám vào thế giới Hồi giáo, vì nó mà lịch sử bị thần học nô dịch.

Ông còn trở lại chủ đề này ở 20 năm sau, với Beyond Belief: Islamic Excursions (Đằng sau đức tin: Các chuyến đi Hồi giáo, 1998).

Hai tác phẩm của ông được Viện Hàn lâm Thụy Điển đặc biệt chú trọng là The Enigma of Arrival (Bí ẩn khi tới) và A Way in the World (Đường vào thế giới). Trong đánh giá xét giải Nobel, Viện Hàn lâm Thụy Điển đặc biệt nhấn mạnh The Enigma of Arrival, coi đây là "hình ảnh, cứ thế mà lặng lẽ suy sụp, của văn hóa thực dân cũ, và sự suy tàn của các xóm làng châu Âu".

Bên cạnh giải Nobel Văn học năm 2001, VS Naipaul còn được vinh danh ở một số giải thưởng lớn khác. Năm 1990, ông được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ nhờ những đóng góp vào nền văn học của Khối Thịnh vượng chung Anh.

Ông nhận nhiều giải thưởng văn học như: giải David Cohen, giải John Rhys (cho The Mystic Masseur), giải W. H. Smith (cho The Mimic Men), giải Booker (cho tiểu thuyết In a Free State), giải Jerusalem năm 1983, giải T. S. Eliot năm 1986, giải Somerset Maugham, giải Hawthornden.