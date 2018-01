Nhạc phim nào được yêu thích nhất trên Zing Music Awards 2017?

Năm qua, nhiều ca khúc nhạc phim thành công rực rỡ, từ đó thúc đẩy các nhà sản xuất đầu tư hơn cho phần âm nhạc.

Zing Music Awards 2017 quyết định bổ sung hạng mục Nhạc phim được yêu thích bởi thành tích nổi bật của mảng nhạc phim trong năm qua không thể phủ nhận. Xét cả số lượng ca khúc thành công lẫn hiệu ứng, những bản nhạc tưởng chỉ minh hoạ cho từng thước phim lại thành công không kém các ca khúc được ca sĩ đầu tư quảng bá.

Nhạc phim thành công rực rỡ

Những năm trước, cũng có nhiều ca khúc ra đời từ phim và trở nên nổi tiếng như Bỗng dưng muốn khóc, Chờ người nơi ấy… Đến 2017, nhạc phim càng khởi sắc với rất nhiều ca khúc thành công.

Không ít trong số đó có sức sống bền bỉ, và có thể kể đến Yêu là tha thu. Ca khúc do Only C sáng tác và thể hiện ban đầu gây chú ý bởi tên gọi liên quan đến phát ngôn của Sơn Tùng M-TP nhưng sau đó tạo làn sóng lan truyền mạnh mẽ bằng yếu tố hợp gu khán giả. Nhạc phim Em chưa 18 đến nay đạt 201 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và nhìn vào còn số này cũng như độ phổ biến, chắc chắn đây là một trong những bản hit lớn của năm.

Nhiều ca khúc trong album nhạc phim Em chưa 18 được yêu thích.

Em chưa 18 có album nhạc phim gồm nhiều ca khúc. Hiệu ứng của phim cộng hưởng giai điệu hợp gu khán giả trẻ đưa album lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Zing MP3 tuần 17 năm 2017.

Bống bống bang bang – nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể - tuy phát hành năm 2016 nhưng với việc là MV Việt duy nhất đạt 300 triệu lượt xem đã chứng minh sức sống bền bỉ của nhạc phim.

Ca khúc được viết dựa trên câu chuyện dân gian quen thuộc Tấm Cám phù hợp với bối cảnh phim và mang giai điệu vui nhộn, gần gũi. Không chỉ có lượt xem lớn, sản phẩm cuối cùng của 365 còn tạo nên trào lưu cover trong cộng đồng mạng và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Zing Music Awards 2017 bổ sung hạng mục Nhạc phim được yêu thích, đây là hành động thức thời để đánh giá chính xác nhất những thành tích, cá nhân và xu hướng nổi bật của thị trường âm nhạc.

Danh sách đề cử gồm những ca khúc thực sự gây chú ý đã tạo nên một cuộc cạnh tranh kịch tính. Yêu là tha thu dẫn đầu với 20,26%, Cô Ba Sài Gòn, nhạc phim của bộ phim cùng tên bám sát với 18,52%. Theo ngay sau đó là Lạc nhau có phải đến muôn đời, Cô gái đến từ ngày hôm qua, Em chưa 18, Lặng Yên, Ngồi hát đỡ buồn…

Trên Zing MP3, đây đều là những ca khúc đạt lượt nghe lớn và từng đứng ở những vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhạc số.

Nơi ta chờ em - nhạc phim Em chưa 18 Will vừa tung ra MV Nơi ta chờ em - nhạc phim Em chưa 18 sau thời gian dài nhóm 365 tan rã.

Tầm quan trọng của nhạc phim

Nhạc phim của 50 Sắc thái: Đen là I Don't Wanna Live Forever do Taylor Swift và Zayn Malik thể hiện được tung ra trước khi phim công chiếu nhiều ngày. Sáng tác mới của nữ ca sĩ sinh năm 1989 được khán giả đón nhận nồng nhiệt với 21.8 triệu lượt xem bản MV sau chưa đầy 1 tháng ra mắt và lọt top 10 Billboard Hot 100.

Bên cạnh những trailer, hình ảnh được tung ra bởi ê-kíp, thành công của I Don't Wanna Live Forever góp công lớn trong việc quảng bá phần 2 của bộ phim từng gây tranh cãi năm 2015.

Nhạc phim là công cụ quảng bá rất hữu hiệu và được nhiều nhà sản xuất tận dụng thời gian gần đây. Bởi thế, nhiều ê-kíp chọn cách tung trước nhạc rồi mới phát hành phim.

Ca khúc do Erik thể hiện được đề cử Nhạc phim được yêu thích của ZMA.

Trong trường hợp Chờ em đến ngày mai, ca khúc Lạc nhau có phải muôn đời do Erik thể hiện được giới thiệu cùng ngày phim ra mắt. Trước đó, chỉ bản teaser dài 39 giây cũng thu hút 200.000 lượt nghe trong 1 ngày.

Bộ phim vấp phải nhiều lời chê về nội dung, diễn xuất của các nhân vật. Bản nhạc do cựu thành viên nhóm Monstar thể hiện với giai điệu ngọt ngào, giàu cảm xúc trở thành "phao cứu sinh" và là dấu ấn quan trọng để người ta nhớ đến phim.

"Nhiều ca khúc hiện giờ còn nổi trước phim. Khán giả có thể nghe nhạc phim để nắm được một phần thông tin, nội dung của bộ phim qua những ca từ, giai điệu", Khắc Hưng – người sản xuất nhạc phim Chờ em đến ngày mai chia sẻ.

Ngoài công dụng quảng bá, nhạc phim đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp, cảm xúc. Vì thế, từ nhiều năm về trước, Hàn Quốc hay Hollywood đã rất chú trọng tới yếu tố này.

Mỗi bộ phim đều sở hữu một album với rất nhiều ca khúc mang giai điệu, nội dung khác nhau nhằm minh họa rõ nhất cho từng tuyến nhân vật và tình tiết then chốt trong phim. Vì thế, vài phút nhạc phim nhưng có thể chất chứa cả câu chuyện.

Nhà sản xuất đầu tư mạnh cho nhạc phim

Theo chia sẻ của Khắc Hưng, thù lao anh nhận được cho một ca khúc nhạc phim thường cao hơn bài hát bình thường bởi công việc này đòi hỏi nhiều chất xám.

Với 49 Ngày phần 2, dù không tiết lộ số tiền bỏ ra để mua Yêu không hối hận do Hari Won thể hiện, nhưng đơn vị này cho biết việc định giá bài hát cao gấp nhiều lần so với thông thường.

Tương tự, nhà sản xuất phim Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu cũng bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua được bản hit Lạc trôi do Sơn Tùng thể hiện.

Tiền đầu tư mua nhạc phim không nhỏ nhưng với vai trò quan trọng trong cả khâu quảng bá lẫn nội dung, các nhà sản xuất vẫn đang ngày một đầu tư mạnh tay.

Cô gái đến từ hôm qua thậm chí có ê-kíp âm nhạc riêng với nhiều tên tuổi dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thanh Nhật Minh, Tâm Vinh,… Do đó, không chỉ phim mà phần nhiều trong số 11 ca khúc cũng gây sốt.

Nhà sản xuất Cô gái đến từ hôm qua đầu tư cho nhạc phim.

Ê-kíp thực hiện MV cho những ca khúc trên và phát hành trên mạng xã hội. Sau đó, chúng đều thu hút lượt xem lớn, và Ngồi hát cho đỡ buồn nổi bật hơn cả. Ca khúc được Vũ Cát Tường sáng tác dành riêng cho bộ phim.

Khi chia sẻ về thành công của dự án, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đề cao đội ngũ làm nhạc và cho rằng nhờ yếu tố âm nhạc, bộ phim trở nên hấp dẫn, có cảm xúc hơn. Âm nhạc đã tạo nên “cả không gian và thời gian” cho phim.

Những năm trước đó, mỗi dự án phim Việt thường chỉ có một ca khúc phát xuyên suốt. Tuy nhiên, đã đến lúc mảng nhạc phim được đầu tư xứng đáng. Đương nhiên, chất lượng phim vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của một dự án, nhưng, phần nhạc phim là cần thiết với nội dung phim cũng như thu hút sự chú ý của khán giả.