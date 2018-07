Nhận biết mặt nạ BNBG thật, giả tại Việt Nam

BNBG là thương hiệu mặt nạ được ưa chuộng tại Việt Nam với hơn 30 triệu sản phẩm được bán ra (năm 2017). Đó cũng là lý do sản phẩm của BNBG dễ bị làm giả trên thị trường.

BNBG là mỹ phẩm sản xuất tại Hàn Quốc nhưng được người tiêu dùng của 12 nước yêu thích là Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Canada, Australia, Myanmar và Campuchia… Nhờ ưu điểm và uy tín của nhà sản xuất, giới làm đẹp rất tin tưởng BNBG. Số lượng bán ra chính là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Mặt nạ BNBG tiền thân là thương hiệu Banobagi. Từ 12/2016, Banobagi chính thức đổi tên thành BNBG. Tuy nhiên hiện nay sản phẩm mang thương hiệu Banobagi vẫn tràn lan trên thị trường. Trong khi Bộ y tế Hàn Quốc đã có công văn cấm lưu hành thương hiệu Banobagi (nhái mẫu mã) thì tại thị trường Việt Nam, nhiều người dùng vẫn chưa biết điều đó.

Nghi vấn hàng nhái được nhiều chị em chia sẻ trên mạng.

Năm 2014 Tập đoàn Welcome Group kết hợp với nhà máy sản xuất mặt nạ Hàn Quốc là Cosmecca Korea Co., Ltd nghiên cứu và cho ra mắt dòng mặt nạ dạng thạch chứa đến 30 ml hàm lượng tinh chất có tên gọi Vita Genic Jelly Mask. Dòng mặt nạ này có 4 màu cho 4 công dụng khác nhau. Cùng lúc đó Welcome Group đã đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu mặt nạ này.

4 mẫu mặt nạ Vita Genic Jelly Mask.

Khi ra mắt thị trường, Welcome Group ký hợp đồng với Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi để quảng bá thương hiệu này mạnh hơn và đặt tên sản phẩm là Banobagi Vita Genic Jelly Mask.

Sau khi hợp đồng kết thúc, Welcome Group vẫn tiếp tục sản xuất mặt nạ y như trước đây từ nhà máy Cosmecca và đổi tên từ Banobagi sang BNBG vào tháng 12/2016. Quy trình sản xuất, các thành phần nghiên cứu vẫn được áp dụng và phát triển. Chính vì thế BNBG ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Giấy phép Banobagi cũ.

Giấy phép lưu hành hiện tại, được cấp bởi Hiệp hội Mỹ phẩm Hàn Quốc.

Tuy nhiên gần đây thị trường xuất hiện loại mặt nạ mang thương hiệu cũ Banobagi, không phải do Welcome Group sản xuất. Thương hiệu mặt nạ này có thiết kế gần giống với BNBG cũ nhưng không có tem chính hãng, cũng như không được sản xuất tại nhà máy Cosmecca Korea Co., Ltd. Hiện tại nhà máy sản xuất loại mặt nạ Banobagi này đã cam kết không sản xuất thương hiệu này nữa vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bao bì sản phẩm nhái.

Chưa biết thương hiệu mặt nạ này có công dụng như thế nào, nhưng việc nhái thiết kế cũ của BNBG đã vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, gây ra sự hiểu lầm cho người tiêu dùng. Bộ Y tế Hàn Quốc đã có công văn cấm lưu hành sản phẩm này. Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam hàng loạt hàng xách tay vẫn về ồ ạt.

Đại diện BNBG tại Việt Nam cho biết hãng ngưng sản xuất dòng Banobagi gần 2 năm. Tuy nhiên dạo gần đây xuất hiện rầm rộ lại loại “Banobagi” (mặt nạ giấy) khiến cộng đồng làm đẹp hoang mang.

Sản phẩm nhái thương hiệu.

Tất cả các dòng mặt nạ trên thị trường của BNBG chỉ mang duy nhất một thương hiệu BNBG. Những loại mang thương hiệu Banobagi có thể là hàng cũ cận date, chất lượng không đảm bảo hoặc do các đối thủ làm nhái. Độc giả xem clip phân biệt BNBG thật tại đây.