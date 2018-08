Nhan sắc các hoa khôi sinh viên trong hậu trường Hoa hậu Việt Nam

Phạm Ngọc Hà My (22 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao) nổi tiếng với việc là sinh viên được chọn tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump nhân dịp ông sang Việt Nam dự APEC. Hà My tự nhận mình là một trong những chị lớn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Từng nặng đến 83kg khi còn là học sinh, Hà My cho biết cô chưa bao giờ là hoa khôi trung học. Việc giảm cân đã giúp cô có vẻ ngoài ưa nhìn hơn và sự tự tin.