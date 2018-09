Nhan sắc đời thường của Hoa hậu 18 tuổi Trần Tiểu Vy

Sinh ra tại Hội An, Trần Tiểu Vy có giai đoạn học cấp 3 tại TP.HCM. Những hình ảnh do cô chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy hoa hậu sinh năm 2000 có đôi mắt to tròn, khuôn miệng gợi cảm và sống mũi cao.