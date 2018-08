Nhan sắc đời thường của Lưu Diệc Phi gây thất vọng

Hình ảnh Lưu Diệc Phi trong tiệc sinh nhật 31 tuổi khiến nhiều khán giả thất vọng về vẻ ngoài của người đẹp.

Sina mới đây đăng tải một số hình ảnh trong tiệc sinh nhật tròn 31 tuổi của Lưu Diệc Phi trên phim trường Hoa Mộc Lan. Tại đây, cô nhận được những lời chúc phúc từ người thân và đồng nghiệp trong ê-kíp. Chân Tử Đan cũng có mặt trong tiệc mừng tuổi mới của nữ diễn viên đàn em.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, trên Weibo, khán giả bày tỏ sự thất vọng về nhan sắc đời thường của “thần tiên tỷ tỷ”.

Lưu Diệc Phi gây thất vọng với hình ảnh đời thường ở tuổi 31.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ảnh không chỉnh sửa cho thấy Lưu Diệc Phi đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Khi chụp ảnh cùng mẹ, cô còn không “sáng” bằng bà.

“Đôi mắt nhỏ và nụ cười hở lợi là điểm yếu chết người của Lưu Diệc Phi. Cô ấy từng là thần tiên tỷ tỷ nhưng đó là câu chuyện cũ”, một cư dân mạng bình luận.

Những hình ảnh giúp Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng nhan sắc một thời.

Trước đó, trên QQ, Lưu Diệc Phi cũng bị phàn nàn về ngoại hình thay đổi do tăng cân. Sina cho rằng Lưu Diệc Phi đã không còn là cái tên được yêu thích của các nhãn hàng hay tạp chí thời trang như trước vì tự đánh mất phong độ về ngoại hình.

Những gương mặt mới như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh và Quan Hiểu Đồng đang dần thay thế vị trí của cô.

Trong lĩnh vực phim ảnh, không ít khán giả chê bai diễn xuất "10 cảnh như một" của nữ diễn viên. Nhiều năm trong nghề, Lưu Diệc Phi vẫn chưa có vai diễn đột phá.

Giới chuyên môn nhận định Hoa Mộc Lan là dự án được Lưu Diệc Phi kỳ vọng rất lớn. Phía nữ diễn viên hy vọng bộ phim sẽ giúp cô tỏa sáng sau vài năm mờ nhạt.

Ảnh của Lưu Diệc Phi cùng ê-kíp mới.

Trong phim, Lưu Diệc Phi hợp tác với nam diễn viên New Zealand tên Yoson An. Yoson An vào vai một người lính trong đội quân của Hoa Mộc Lan. Giữa anh và cô từ tình đồng đội trở thành người yêu.

Ngoài Yoson An và Lưu Diệc Phi, phim còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Chân Tử Đan, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt.