Nhan sắc lộng lẫy của mỹ nhân Marvel đằng sau tạo hình nữ anh hùng

Karen Gillan (Nebula): Giống như Zoe Saldana, Karen Gillan là gương mặt mới gia nhập MCU thông qua bom tấn Guardians of the Galaxy. Cô sắm vai Nebula, người em gái kiêm đối địch của Gamora. Trái ngược với đàn chị dày dặn kinh nghiệm, sự nghiệp điện ảnh của người đẹp nước Anh mới chỉ ở những nấc đầu tiên và cô thường được nhớ tới qua vai Amy Pond trong series phim Doctor Who.