Nhan sắc mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới năm 2017

Năm 12 tuổi, Liza đã nhận được lời mời trở thành gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu. Điều này trở thành bước đệm giúp cô dễ dàng tiến thân vào giới giải trí tại Philippines. Cô từng tham gia nhiều series phim truyền hình như Wansapanataym, Kung Ako’y Iiwan Mo, She’s the One, Must Be...