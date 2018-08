Nhan sắc mỹ nữ 'Mission Impossible 6' bị đồn là vợ 4 của Tom Cruise

Ngoài ra, Vanessa Kirby còn xuất hiện với những vai phụ trong các tác phẩm ăn khách như Me before you, Everest, Jupiter Ascending. Năm 2016, cô đóng chính trong bộ phim hành động Kill Command (Cỗ máy sát nhân). Đây được xem là bước ngoặt đánh dấu con đường mới khi trở thành đả nữ trên màn ảnh rộng của mỹ nhân người Anh.