Nhan sắc và sự nghiệp lẫy lừng của dàn mỹ nữ trong 'Ocean's 8'

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của nữ diễn viên người Mỹ - The Princess Diaries gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Cô được xem là một biểu tượng nhan sắc mới trên màn ảnh rộng Hollywood với làn da trắng, đôi mắt to tròn cùng gương mặt giàu biểu cảm. Sau đó, cô liên tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim tình cảm như Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Becoming Jane, Love and Other Drugs, One Day.