Nhân tố nào sẽ giúp các siêu anh hùng đảo ngược thế cờ ở ‘Avengers 4’?

Loki (Tom Hiddleston), The Collector (Benicio del Toro): Số phận thực sự của Loki hiện là dấu hỏi cực lớn, bất chấp việc anh cũng bị bắt gặp tại trường quay của Avengers 4 khi các siêu anh hùng trở lại thời điểm 2012. Nhưng ngoài Thanos, đây chính là nhân vật “giàu kinh nghiệm” nhất với các Viên đá Vô cực. Giả trang thành Odin (Anthony Hopkins), có lẽ chính gã là người đã ra lệnh cho Sif (Jamie Alexander) đưa Aether - vốn là Đá Thực tại - tới chỗ của The Collector (Benicio del Toro). Số phận của The Collector sau Infinity War cũng là điều chưa rõ ràng. Lão thực chất thuộc Elders of the Universe - một trong những nhóm đồng minh cổ xưa và mạnh mẽ bậc nhất vũ trụ. Nếu Loki và The Collector thực sự đã toan tính một kế hoạch nào đó, đây hẳn sẽ là bất ngờ vô cùng thú vị dành cho khán giả.