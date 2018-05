Nhân viên ngoại giao Nga bị giật dây chuyền giữa trung tâm Sài Gòn

Trong lúc đi bộ trên vỉa hè giữa trung tâm TP.HCM, một nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng.

Ngày 24/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, cho biết đang điều tra, truy xét vụ cướp xảy ra ở quận 3. Nạn nhân tên Dmitrii Alekseev (51 tuổi, quốc tịch Nga), nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.HCM.

Tên cướp lao xe lên vỉa hè, áp sát giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo công an, vụ cướp xảy ra vào ngày 17/2. Đến đầu tháng 3, Công an quận 3 đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, tiếp tục thụ lý. Cơ quan này sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án Cướp giật tài sản để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trưa 17/2, ông Dmitrii Alekseev đi bộ cùng một phụ nữ trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan, hướng từ Hồ Xuân Hương về Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga (số 40, Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3).

Đến đoạn trước cổng cơ quan, ông Dmitrii Alekseev bị một thanh niên chạy xe tay ga hiệu Luvias mang biển kiểm soát 55N1-1530 áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Diễn biến quá nhanh, nạn nhân không kịp giằng lại tài sản. Sau khi bị cướp, ông Dmitrii Alekseev đến Công an phường 6, quận 3 trình báo. Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ cướp, cảnh sát vẫn chưa tìm được nghi can gây án.