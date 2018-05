Nhập hàng trăm nghìn liều vắc xin phòng virus 'ăn não'

Khoảng 800.000 liều vắc xin viêm não mô cầu VA-Mengoc-BC sẽ được cung cấp cho thị trường tiêm chủng của Việt Nam năm nay.

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đó là vắc xin Polysaccharide Meningococcal A+C, sản xuất tại Pháp; số đăng ký QLVX-992-17, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược mỹ phẩm May nhập khẩu; và vắc xin VA-Mengoc-BC, sản xuất tại Cuba, số đăng ký QLVX-H02-985-16, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và vắc xin và Sinh phẩm số 1- Vabiotech nhập khẩu.

Một ca bệnh nhiễm vi khuẩn não mô cầu đầu tiên trong năm 2018 được ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: M.T.

Đối với vắc xin VA-Mengoc-BC, theo báo cáo từ các cơ sở nhập khẩu, vắc xin này vừa được nhập khẩu 125.000 liều vào Việt Nam, trong đó có 49.000 liều đã có kết quả kiểm định của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đạt yêu cầu, sẵn sàng cung ứng cho các cơ sở tiêm chủng có nhu cầu; 76.000 liều còn lại đang chờ kết quả kiểm định của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế trước khi đưa thuốc ra lưu hành tại Việt Nam.

Dự kiến, 100.000 liều tiếp theo được nhập khẩu vào cuối tháng 5. Số lượng dự kiến trong cả năm là 800.000 liều.

Sở dĩ hiện nay tình hình cung cấp vắc xin viêm não mô cầu đang nhận được nhiều quan tâm bởi bệnh viêm màng não do não mô cầu có khả năng lây lan rất nhanh, gần đây diễn biến khó lường với nhiều ca bệnh nặng.

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu có nhiều type và thường hay gặp nhất là type A, B và C.

Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh.

Trung bình một năm Hà Nội ghi nhận 5-7 ca viêm não mô cầu. Số ca bệnh không nhiều, nhưng đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng, đặc biệt lây lan qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhân có thể tử vong ngay trong vòng 24 giờ khởi bệnh.

Người mắc bệnh cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, cách ly để tránh lây lan dịch. Bệnh nguy hiểm nhưng có thể dự phòng bằng cách tiêm vắc xin.

Trên phạm vi cả nước, để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng vắc xin viêm não mô cầu của nhân dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột).