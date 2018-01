Nhật Kim Anh đến tận nhà người nói cô ngủ với nhiều đàn ông showbiz

Nữ diễn viên đã làm việc với công an và đến thẳng nhà người có những lời lẽ xúc phạm mình trên mạng xã hội.

Vừa qua, Nhật Kim Anh bị một tài khoản mạng xã hội đăng những thông tin xấu về mình như đập đá, chơi thuốc lắc, ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz, còn ông xã của cô là người đồng tính.

Bức xúc, nữ diễn viên cho hay đã làm việc với bên công an. Và trong 3 tiếng sau, cô đã được công an thông báo về địa chỉ và số điện thoại của chủ nhân tài khoản này.

Nhật Kim Anh đến làm việc trực tiếp với người đưa ra những thông tin bịa đặt về mình. Ảnh: NKA.

Ngay khi trở về từ chuyến lưu diễn Canada, Nhật Kim Anh đã đến thẳng nhà anti-fan (người chống phá, người chỉ trích). Cô cho hay: "Sau khi đối chất thì bạn rất sợ và hoảng loạn. Bạn nói đó không phải nick của bạn. Có ai đó đã giả bạn ấy muốn hại bạn ấy và hại luôn mình? Với thái độ thành khẩn của bạn thì mình tạm tin bạn".

Cuối cùng Nhật Kim Anh nhắn nhủ với mọi người hãy dùng mạng xã hội một cách lành mạnh, văn minh.

"Mỗi người có cuộc sống riêng, đừng đem chuyện của người ta rồi thêm mắm thêm muối để câu like và tự rước họa vào thân lúc nào không biết. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn nào thích dùng nick ảo để sỉ nhục người khác. Khi công an vào cuộc thì bạn dùng hàng nghìn nick ảo thì công an vẫn tìm ra bạn là ai, đang ở đâu", cô nói.

Nhật Kim Anh cho biết thêm người nổi tiếng đã bị nhiều áp lực, đối diện với tin đồn là chuyện thường nhưng với những chuyện quá khủng khiếp như facebook ảo kia viết thì ngoài sức tưởng tượng.

Vì thế, cô phải nhờ công an để giải quyết triệt để sự việc. Theo cô, những thông tin bịa đặt như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tới cả gia đình cô.

Sau khi Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ, trên trang cá nhân, cô gái bị cho là antifan cố tính bôi nhọ danh dự nữ diễn viên viết cô không phải là chủ nhân tài khoản Facebooker đăng tải thông tin xấu đó.

Theo cô gái thì một người nào đó đã giả mạo hình ảnh cô để viết những lời bôi nhọ diễn viên Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh là diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Cô từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2010 nhờ phim Long thành cầm giả ca.

Cô kết hôn với một nhân viên ngân hàng tại Cần Thơ vào năm 2014. Cả hai có một con trai chung.

Gần đây, xôn xao tin Nhật Kim Anh và ông xã đã chia tay nhưng cô phủ nhận. Cô khẳng định việc mình ở Sài Gòn nhiều vì công việc ở đây quá nhiều. Khi có thời gian dù rất ít cô cũng sẽ về Cần Thơ thăm con trai.