Nhật Kim Anh diện váy cúp ngực, khoe dáng thon trong sự kiện

Công ty cổ phần Laura Sunshine được thành lập bởi 3 thành viên: Nhật Kim Anh, Phạm Linh Phương và Bùi Thảo Trang. Trong đó Nhật Kim Anh là người sáng lập và Chủ tịch hội đồng quản trị, Bùi Thị Thảo Trang, Phạm Linh Phương là cổ đông.

Những sản phẩm của Laura Sunshine được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, từ những nguyên liệu tự nhiên an toàn và tốt nhất có nguồn gốc châu Âu. Công ty vừa ra mắt 9 dòng sản phẩm mới: chống thâm quầng mắt và giảm vết chân chim (Laura Sunshine Eye), chăm sóc da mặt ban đêm (Relex Night), chăm sóc da mặt ban ngày (So Cute), chăm sóc toàn thân ban đêm (So Sweet), chăm sóc toàn thân ban ngày, chống nắng, dưỡng ẩm (OhLALA), tẩy da chết bùn khoàng (Oliver), chống nắng (Sunshine), sữa rửa mặt trắng da (Wow), trị mụn (Laura).