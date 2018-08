‘Nhiệm vụ bất khả thi 6’ tiếp tục thống trị phòng vé toàn cầu

Hàng loạt bộ phim mới ra mắt trong tuần 3/8 không thể gây hiệu ứng, và đành chứng kiến “Mission: Impossible - Fallout” giữ ngôi đầu thêm một tuần nữa.

Trailer bộ phim 'Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ' Phần 6 của thương hiệu hành động nổi tiếng "Mission: Impossible" với Tom Cruise trong vai chính là điệp viên Ethan Hunt.

Tại Bắc Mỹ, đối thủ lớn nhất trong tuần qua của Mission: Impossible - Fallout là Christopher Robin. Với 35 triệu USD (tức chỉ giảm 42,8% so với tuần ra mắt) từ 4.395 rạp, chàng điệp viên Ethan Hunt đã vượt qua chú gấu Pooh và những người bạn. Còn phiên bản live-action của Winnie the Pooh chỉ có 25 triệu USD từ 3.602 rạp.

Như vậy, sau khoảng 10 ngày trình chiếu, phần 6 của Nhiệm vụ bất khả thi đã đạt mức 124 triệu USD tại quê hương Bắc Mỹ.

Cũng trong cuối tuần qua, bom tấn hành động còn thu thêm 76 triệu USD từ các thị trường quốc tế, và nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 329 triệu USD. Cơ hội tiếp tục nâng cao thành tích của Fallout là rất lớn bởi phim còn chưa ra mắt ở Trung Quốc.

Christopher Robin thực tế đã ra quân dưới mức kỳ vọng của giới quan sát. Đây là lần đầu tiên kể từ A Wrinkle of Time hồi tháng 3, một bộ phim của nhà phát hành Disney không thể giành ngôi đầu bảng tại Bắc Mỹ trong tuần ra mắt.

Cộng thêm 4,8 triệu USD từ một số thị trường quốc tế, Christopher Robin mới có 29,5 triệu USD toàn cầu sau ba ngày. Tuy nhiên, Disney còn nhiều thời gian để san lấp khoản đầu tư 75 triệu USD cho dự án, bởi các tác phẩm nhắm tới đối tượng gia đình thường trụ rạp khá lâu.

Gấu Pooh và các bạn thất bại trong việc lật đổ chàng điệp viên Ethan Hunt tại phòng vé. Ảnh: Disney.

Giới phê bình đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về Christopher Robin khi số điểm trên Rotten Tomatoes của tác phẩm hiện là 68%. Tuy nhiên, Disney có thể phần nào bớt lo lắng khi chứng kiến điểm A theo điều tra sau suất chiếu của CinemaScore.

Trong Christopher Robin, cậu bé Robin nay đã trưởng thành (Ewan McGregor), lập gia đình, và vấp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Một sự kiện tình cờ khiến anh tái ngộ người bạn thuở ấu thơ: gấu Pooh. Họ quyết định giúp đỡ nhau và cùng giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống.

Hai “tân binh” khác của phòng vé trong tuần qua đều có nhân vật chính là phái đẹp, và cùng nhau… vấp phải thất bại. Bộ phim hài bị gắn nhãn R mang tên The Spy Who Dumped Me dừng bước ở vị trí thứ ba với chỉ 12,3 triệu USD từ 3.111 rạp.

Có sự tham gia của hai ngôi sao Mila Kunis và Kate McKinnon, bộ phim xoay quanh chuyến hành trình tập tọng làm điệp viên đầy tréo ngoe của hai cô gái sau khi một trong hai phát hiện ra bạn trai cũ của mình là mật vụ CIA.

The Darkest Minds của Fox thậm chí còn thê thảm hơn rất nhiều khi chỉ mang về vỏn vẹn 5,7 triệu USD từ 3.127 rạp. Đây được cho là tác phẩm mở đầu cho bộ ba phim (trilogy) mới lấy đề tài hậu tận thế và hướng đến đối tượng khán giả trẻ (young adult).

Cả hai đều bị giới phê bình quay lưng, với điểm số lần lượt là 34% và 19% trên Rotten Tomatoes. Còn theo điều tra sau suất chiếu của CinemaScore, The Spy Who Dumped Me và The Darkest Minds cùng nhận điểm B.

Trailer bộ phim 'Trí lực siêu phàm' Tác phẩm giả tưởng lấy bối cảnh khi chỉ còn 2% người dưới 20 tuổi sống sót và họ đều sở hữu siêu năng lực.

Cái tên mới còn lại, bộ phim tài liệu Death of a Nation của nhà làm phim cánh tả Dinesh D’Souza, chỉ mang về vỏn vẹn 2,3 triệu USD từ 1.032 rạp. Tác phẩm hiện nhận điểm 0% trên Rotten Tomatoes.

D’Souza nổi tiếng mang đến những tác phẩm chính trị gây tranh cãi, điển hình như Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party (2016). Tuy nhiên, bộ phim ra đời cách đây hai năm vẫn còn thu tới 13 triệu USD. Hoặc như 2016: Obama’s America (2012) của ông thậm chí từng đạt mức 33 triệu USD.

Đến với những cái tên quen thuộc hơn, tác phẩm ca vũ nhạc Mamma Mia! Here We Go Again tiếp tục chứng tỏ sức sống bền bỉ với 9 triệu USD tại Bắc Mỹ cuối tuần qua. Cho tới nay, bộ phim của Universal đã đạt mức 230 triệu USD toàn cầu.

Cũng sau ba tuần, The Equalizer 2 thu gần 80 triệu USD tại Bắc Mỹ. Do Sony còn chưa phát hành bộ phim tại rất nhiều nơi trên thế giới, thành tích bên ngoài quê hương của tác phẩm hành động - giật gân mới chỉ là 7,7 triệu USD.

Black Panther trở thành bộ phim điện ảnh thứ ba trong lịch sử cán mốc 700 triệu USD tại Bắc Mỹ trong cuối tuần qua. Ảnh: Disney.

Trở lại với Disney, cuối tuần qua, “nhà chuột” có dịp ăn mừng một cột mốc mới: Black Panther chính thức cán mốc 700 triệu USD nội địa. Đây mới là tác phẩm điện ảnh thứ ba trong lịch sử làm được điều đó sau Avatar (2009) và Star Wars: The Force Awakens (2015).

Siêu anh hùng Báo Đen gần như chắc chắn sẽ là cái tên ăn khách nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong năm nay, bởi Avengers: Infinity War đến nay cũng mới “chỉ” thu 678 triệu USD.

Tuần 10/8, khán giả sẽ đón chào một số tác phẩm mới đáng chú ý như The Meg - phim cá mập có kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD của Jason Statham, Slender Man - tác phẩm kinh dị dựa trên một vụ án có thật, và BlacKkKlansman - phim tâm lý mang đề tài chống phân biệt chủng tộc của đạo diễn nổi tiếng Spike Lee.

Trailer bộ phim 'Cá mập siêu bạo chúa' "The Meg" là bộ phim cá mập cổ đại có sự tham gia của Jason Statham và Lý Băng Băng.