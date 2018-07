‘Nhiệm vụ bất khả thi’ và Tom Cruise: Chúng ta luôn thuộc về nhau

“Mission: Impossible” vẫn sống khỏe sau hơn 20 năm nhờ Tom Cruise. Đó là điều hiếm thấy tại Hollywood lúc này. Nhưng chính ngôi sao xem ra cũng không thể “chạy khỏi” thương hiệu.

Trailer bộ phim 'Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ' Phần 6 của thương hiệu hành động nổi tiếng "Mission: Impossible" với Tom Cruise trong vai chính là điệp viên Ethan Hunt.

Tom Cruise đã chính thức trở lại trong cuối tuần qua với Mission: Impossible - Fallout. Được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất mùa hè năm nay, phần 6 của Nhiệm vụ bất khả thi lập tức thu hơn 150 triệu USD trên toàn cầu chỉ sau ba ngày.

Một câu hỏi thú vị lập tức được đặt ra: liệu Tom Cruise có thể bị thay thế ở Mission: Impossible bởi anh đã gần 60 tuổi? Và nó lập tức dẫn tới một thắc mắc đáng bàn luận không kém: Tom Cruise sẽ ra sao khi không còn là Ethan Hunt?

Liệu Tom Cruise có thể bị thay thế ở Nhiệm vụ bất khả thi?

Công chúng từng chứng kiến thời đại của các ngôi sao hạng A, ra phim nào ăn lãi phim đó, hồi cuối thế kỷ XX. Tom Cruise là một cái tên trong số đó, bên cạnh Harrison Ford, Mel Gibson, Johnny Depp, Will Smith hay Julia Roberts…

Nhưng tình thế đã thay đổi qua thời gian. Giờ đây, bản thân thương hiệu mới là bảo chứng cho thành công phòng vé, như Star Wars, Fast & Furious hay Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chứng minh.

Có thể dễ nhận thấy bộ ba Chris Evans, Chris Pratt, Chris Hemsworth khi trút bỏ những bộ phục trang siêu anh hùng, họ vẫn phải loay hoay trong việc lôi kéo khán giả tới rạp.

Tom Cruise dường như vẫn đứng vững trong thời đại các thương hiệu điện ảnh lên ngôi. Ảnh: CNBC.

Dwayne “The Rock” Johnson hiện là cái tên hiếm hoi có thể giúp các studio thu bộn, đặc biệt tại thị trường quốc tế, dù các tác phẩm mà anh tham gia có mô-típ na ná, không có nhiều đột phá về mặt nội dung.

Trong thời đại mà quyền lực ngôi sao đã giảm đi đáng kể, Tom Cruise vẫn bám trụ với Nhiệm vụ bất khả thi. Trên thực tế, từng có tin đồn cho rằng hãng Paramount muốn dần thay thế nhân vật Ethan Hunt bằng William Brandt do Jeremy Renner thể hiện kể từ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011).

Cứ cho rằng tin đồn đó là thật, thì kế hoạch của Paramount xem ra đã phá sản, giống như việc Universal muốn dùng chính Renner làm tâm điểm mới cho loạt phim điệp viên Bourne với The Bourne Legacy (2012), để rồi phải trở lại với Matt Damon ở Jason Bourne (2016).

Xem Fallout, liệu có bao người nhớ tới Willam Brandt? Ảnh: Paramount.

William Brandt là điểm nhấn ở Ghost Protocol (2011), nhưng anh bị rút bớt đất diễn tới mức đáng ngạc nhiên ở Mission: Impossible - Rogue Nation (2015). Bước sang Fallout (2018), nhân vật thậm chí còn không xuất hiện, một phần bởi Jeremy Renner bận ghi hình Avengers 4 cho Marvel Studios.

Không nhiều khán giả nhớ William Brandt, mà số đông vẫn đắm đuối với các pha hành động mạo hiểm do Tom Cruise tự mình thực hiện.

Ở tuổi 56, tài tử vẫn tả xung hữu đột trên phim trường, tới nỗi bị vỡ mắt cá chân sau một pha nhảy giữa hai tòa nhà, khiến quá trình quay phim bị gián đoạn vài tháng.

Khán giả rất yêu thích Mission: Impossible - Fallout giống như giới phê bình. Theo tổng hợp trên Rotten Tomatoes, 98% số bài bình luận trên báo chí dành cho bom tấn là tích cực. Đó là con số cao chưa từng thấy trong sự nghiệp của Cruise.

Còn điều tra sau suất chiếu của CinemaScore cho điểm A. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm kể từ The Last Samurai (2003), một bộ phim của Tom Cruise nhận được số điểm ấy. Kể cả hai tập Mission: Impossible gần nhất vốn được báo chí đánh giá rất cao nhưng cũng “chỉ” nhận điểm A- từ khán giả đại chúng.

Nhóm phim ăn khách nhất năm 2018 sau bảy tháng đầu năm có Avengers: Infinity War, Black Panther, Jurassic World: Fallen Kingdom, The Incredibles 2 và Deadpool 2.

Hầu hết đều nhận điểm A như Fallout; còn riêng bộ phim về siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) và phần tiếp theo của gia đình Siêu nhân là đạt điểm ngoại lệ A+.

Với Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise lần đầu tiên có phim nhận điểm A theo điều tra của CinemaScore sau 15 năm. Ảnh: Paramount.

Điều đó cho thấy hiệu ứng truyền miệng dành cho Mission: Impossible - Fallout sẽ là rất lớn, và bộ phim hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục phòng vé trong tháng 8, nhờ Ethan Hunt của Tom Cruise, chứ không phải bất cứ gương mặt nào khác.

Tom Cruise sẽ ra sao khi không là Ethan Hunt?

Tom Cruise là Ethan Hunt, và Ethan Hunt phải do Tom Cruise thể hiện. Như chuyên gia phòng vé Paul Dergarabedian của comScore nhận xét trên The Hollywood Reporter: “Nhân vật đã đạt tới mức huyền thoại, khiến công chúng hồi hộp chờ xem anh sẽ lao đầu vào hiểm nguy nào trong mỗi tập phim mới”.

Có một điều chắc chắn rằng Tom Cruise hiểu rõ tính quan trọng của Ethan Hunt đối với sự nghiệp bản thân. Và anh luôn luôn dành nhiều tâm sức cho mỗi tập phim Nhiệm vụ bất khả thi bằng các thử thách mới về mặt thể chất qua thời gian.

Nhưng Tom Cruise bên ngoài Nhiệm vụ bất khả thi đang là câu chuyện rất khác. Báo chí dùng chữ “trở lại” dành cho anh, bởi Fallout là thành công đầu tiên của Tom Cruise sau ba dự án liên tiếp không thành công: Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017) và American Made (2017).

Tom Cruise cũng chạy, cũng thách thức giới hạn bản thân, thậm chí như hóa siêu anh hùng ở The Mummy. Nhưng đó là một chương đáng quên trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Universal.

Nỗ lực lần thứ hai sắm vai chàng quân cảnh Jack Reacher của anh không đi tới đâu. Cố gắng trở thành trung tâm của Vũ trụ Đen tối (Dark Universe) về các loài quái vật lừng danh biến thành thảm họa điện ảnh, khiến tài tử ẵm giải Mâm xôi vàng. Còn cú chuyển mình khi sắm vai tay phi công láu cá Barry Seal từng làm ăn với băng đảng ma túy của Pablo Escobar chỉ nhận lấy sự thờ ơ từ công chúng.

Thậm chí, thử trở lại năm 2014, sau thành công của Mission: Impossible - Ghost Protocol, Tom Cruise góp mặt trong tác phẩm khoa học viễn tưởng dựa trên truyện tranh Nhật Bản có tên Edge of Tomorrow.

Cruise tỏa sáng cùng bạn diễn Emily Blunt trên nền cốt truyện vô cùng thú vị và sáng tạo, Nhưng tác phẩm do Doug Liman nhào nặn rốt cuộc chỉ thu 370,5 triệu USD so với kinh phí sản xuất lên tới 178 triệu USD.

Tại riêng Bắc Mỹ, trong tuần ra mắt, Edge of Tomorrow thậm chí còn đứng dưới The Fault in Our Stars (2014). Phải mất rất nhiều thời gian, các nhà sản xuất mới “bật đèn xanh” cho Edge of Tomorrow 2 và dự án vẫn mới trong quá trình hoàn thiện kịch bản.

Với Tom Cruise, sau Fallout, anh chuẩn bị bấm máy Top Gun: Maverick (2019) - phần tiếp theo của Top Gun (1986). Tài tử hẳn sẽ lại thách thức bản thân với bối cảnh chủ yếu là bầu trời trong dự án tiếp theo. Nhưng không chắc công chúng sẽ phản ứng ra sao với phần tiếp theo ra đời sau tới hơn 30 năm so với nguyên tác.

Khán giả có lẽ sẽ lại được nghe Tom Cruise kể về một trải nghiệm “suýt chết” nào đó khi thực hiện Top Gun: Maverick. Trên thực tế, kể cả với chuỗi tác phẩm không thành công mới đây, anh luôn có một câu chuyện nào đó để kể cho khán giả như trường đoạn không trọng lực của The Mummy hay việc Emily Blunt lao xe vào gốc cây khi quay Edge of Tomorrow.

Liệu Top Gun: Maverick (2019) sẽ thành công tới đâu? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Ảnh: Outnow.

Nhưng đó không phải là Ethan Hunt hay Nhiệm vụ bất khả thi. Tên tuổi Tom Cruise đã trở nên mai một một cách đáng kể, nhất là tại Bắc Mỹ, sau cú “nhảy chồm chồm” trong chương trình của Oprah Winfrey vào năm 2005. Chưa kể, việc liên quan tới giáo phái Scientology trong suốt nhiều năm, hay cuộc ly dị với Katie Holmes, càng khiến anh mất điểm.

Do đó, một dự án điện ảnh nắm trong tay Tom Cruise lúc này cũng chưa chắc thắng lợi. Anh chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh tên tuổi khi là Ethan Hunt. Tom Cruise cần Nhiệm vụ bất khả thi, cũng như Nhiệm vụ bất khả thi cần Tom Cruise, nhiều như nhau.

Thời gian thì không loại trừ bất cứ ai. Ethan Hunt hay Tom Cruise vẫn đang mải miết chạy trên màn ảnh, nhưng rồi cũng đến lúc anh phải dừng lại. Đó hẳn sẽ là một ngày buồn dành cho cả tài tử lẫn thương hiệu hành động - điệp viên lừng danh.