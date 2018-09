Nhiều á hậu, người mẫu khác dính đến đường dây bán dâm nghìn đô?

Cảnh sát mời một á hậu, người mẫu đến cơ quan điều tra làm việc để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ bán dâm nghìn đô.

Ngày 7/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM) mời một số á hậu, người mẫu kiêm diễn viên đến làm việc, lấy lời khai, làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ bán dâm nghìn đô.

Nhiều người đẹp bị triệu tập

Chiều qua, cảnh sát đã mời một á hậu đến trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai, người này rời cơ quan cảnh sát trong ngày. Cô gái này được biết đến là người đoạt giải á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2017.

Dũ điều hành đường dây bán dâm toàn á hậu, diễn viên.

Ngoài ra, cảnh sát cũng mời một người mẫu, để làm rõ một số lời khai. Cô này được biết đến là mẫu ảnh, tham gia diễn xuất, đóng MV cho nhiều ca sĩ.

Ngoài 2 người đẹp trên, tú ông Kiều Đại Dũ và các cô gái trong đường dây đã khai ra rất nhiều cái tên khác có dính líu. Công an TP.HCM đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 30/8, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, cô gái "đi khách" với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, "đi khách" với giá 1.500 USD.

Hai cô gái này được xác định là T.D (đi khách với giá 7.000 USD) và C.V. (đi khách với giá 1.500 USD).

Năm 2017, T. D. đăng quang một cuộc thi sắc đẹp do một công ty trong nước tổ chức tại Hàn Quốc. Từ tháng 3-4 năm nay, T.D. tiếp tục đạt giải á hậu tại cuộc thi người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu và cuộc thi Miss Eco International 2018 tại Ai Cập.

Á hậu, diễn viên bị phát hiện bán dâm nghìn đô Cảnh sát cho biết 4 cô gái trong cùng một đường dây bán dâm do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành.

Trong khi đó, diễn viên kiêm MC C.V. mới 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Với khuôn mặt xinh xắn cùng khả năng dẫn chuyện, cô từng lọt vào top 18 MC của cuộc thi Én sinh viên.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD.

Theo cảnh sát, 4 cô gái này cùng trong một đường dây, do “tú ông” tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành. Chiều 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Đại Dũ về hành vi Môi giới mại dâm.

Chân dung tú ông

Theo tài liệu điều tra, Dũ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi thi đỗ một trường đại học, thanh niên này từ Bình Định chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Để phụ gia đình trang trải học phí, Dũ đăng ký chạy GrabBike. Thời gian này, nam sinh thường chở các cô gái đến khách sạn để bán dâm nên làm quen và lê la hỏi chuyện.

Nhờ gái bán dâm hướng dẫn, Dũ nắm được cách thức hoạt động, cũng như các trang web mà khách hay tìm đến để mua dâm.

Nam sinh 9X sau đó lên trang web kieunu... và nhiều trang mạng tương tự để tạo tài khoản, lấy tên là Pi. Anh ta rao cung cấp chân dài và để lại số điện thoại cho khách nào có nhu cầu sẽ liên hệ.

Kiều Đại Dũ có mặt tại buổi chụp hình của á hậu T.D. tại "tuyệt tình cốc".

Sau một thời gian hoạt động, thấy nhu cầu của khách tăng cao, đòi hỏi Dũ phải tìm được những người đẹp nổi tiếng để phục vụ các đại gia lắm tiền. Nhờ các mối quan hệ, Dũ hay lân la đến các cuộc thi sắc đẹp, tiếp cận được với các chân dài trong lĩnh vực giải trí và lôi kéo họ gia nhập vào đường dây của mình. Trong số đó có á hậu T.D. và MC kiêm diễn viên C.V.

Thời điểm bị bắt, Dũ vừa tốt nghiệp đại học và tham gia quản lý quán ăn của một người anh ở quận 12.

Đại gia trả bao nhiêu cho một chuyến "tàu nhanh"?

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Dũ sẽ gửi hình ảnh của gái bán dâm kèm giá. Với khách quen, Dũ yêu cầu chuyển khoản hoặc nhờ bạn đi gặp lấy tiền trực tiếp. Với khách lạ, tú ông quê Bình Định sẽ sắp xếp cho khách và chân dài gặp tại quán cà phê để trao đổi, nhận tiền và chia cho gái bán dâm tại chỗ.

Theo công an, khách phải trả cho các cô gái trong đường dây của Dũ cực lớn. Mỗi "chuyến tàu nhanh", các đại gia phải chi 7.000-25.000 USD. Nếu qua đêm thì khách phải trả gấp 3, còn nếu đi sextour thì giá có thể nhân gấp 10 lần.

Ngoài những chân dài có tiếng, Dũ còn quản lý đội ngũ nữ sinh hùng hậu, luôn sẵn sàng phục vụ các thượng đế với giá từ 300 đến 1.000 USD/ lần.

Một cô gái liên quan đường dây của Dũ bị bắt quả tang khi "vui vẻ" cùng khách.

Trước khi điều gái bán dâm hoạt động, Dũ sẽ yêu cầu các cô gái đưa ra khung giá. Từ khung giá này, anh ta sẽ đẩy giá cao lên.

Ví dụ như trường hợp T.D., sau khi á hậu đưa ra giá 5.000 USD, Dũ đã đẩy lên 7.000. Còn MC C.V. đưa khung giá 600 USD thì Dũ báo cho khách là 1.500 USD, qua đó để hưởng chênh lệch.