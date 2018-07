Nhiều dân chơi đất Cảng bị bắt giữ tại 'động lắc' xuyên đêm

Công an Hải Phòng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Sao Việt, phát hiện nhiều phòng VIP, với hàng chục người sử dụng trái phép chất ma túy, đang bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hải Phòng phát hiện tại quán Karaoke Sao Việt ở khu đô thị mới xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy do Bùi Văn Điềm (39 tuổi, huyện Kiến Thụy) làm chủ, thường xuyên có các dân chơi tụ tập, trá hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất an ninh trật tự, bức xúc dư luận địa phương.

Karaoke Sao Việt, nơi các dân chơi thác loạn.

Khoảng 1h30 ngày 13/7, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke Sao Việt, phát hiện tại nhiều phòng VIP, với hàng chục người sử dụng trái phép chất ma túy, đang bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa.

Thông tin về sự việc trên, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa triệt xóa động lắc Sao Việt, núp bóng karaoke, hoạt động trên địa bàn tại huyện Kiến Thụy.

“Sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã đưa 13 người trên vào cơ sở cai nghiện và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trá hình này để xử lý theo luật định”, đại tá Thắng nhấn mạnh.