Nhiều độc giả lên tiếng sau vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục

Nói về vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị xâm hại tình dục, một độc giả cho rằng có thể nạn nhân không biết hậu quả nhưng 4 người đàn ông liên quan phải biết điều đó.

Luật sư nói về vụ 4 người đàn ông xâm hại tình dục nữ sinh Theo luật sư, Cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều tình tiết trong vụ nữ sinh lớp 9 tố 4 người đàn ông xâm hại tình dục ở Thái Bình.

Sau khi Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 4 bị can, trong đó có nguyên Phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế, để điều tra vụ xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 9, dư luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nhóm người bị tố cáo.

Cần xử nghiêm làm gương cho người khác

"Vụ án này rất phức tạp và không đơn giản", độc giả Thuong Nguyen băn khoăn trước vụ việc gây xôn xao, xảy ra tại TP Thái Bình.

Cho rằng vụ án có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm và có tính toán với nhau, bạn đọc tên Tuyền đặt ra nghi vấn: "Một đứa bé còn nhỏ như vậy khó có thể tự nguyện quan hệ với 4 người cùng lúc".

Ngoài ra, dư luận cho rằng nữ sinh tố bị xâm hại tình dục đang ở độ tuổi chưa đủ năng lực hành vi, chưa quyết định được bản thân. Do đó, nạn nhân không tự chủ được trong việc quyết định có tự nguyện hay không?

Bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nhóm bị can, độc giả Zero nhấn mạnh bé gái 14 tuổi có thể không biết hậu quả do vụ việc gây ra nhưng 4 người đàn ông liên quan phải biết điều đó.

Nhiều độc giả khác cũng nêu quan điểm rằng nên xử phạt nghiêm minh hành vi phạm tội của các bị can để làm gương cho những kẻ khác.

Khách sạn được cho là nơi nữ sinh lớp 9 bị nhóm người xâm hại. Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan vụ án, một số luật sư cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ nhóm bị can có hay không hành vi áp bức về tinh thần, vật chất hoặc dùng thủ đoạn khác (như cho trẻ dùng chất kích thích, lấy lý do phụ thuộc nào đó như cha mẹ, người nuôi dưỡng,…) gây áp lực để ép nạn nhân giao cấu hay dâm ô.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, nếu bị can phạm các tội Cưỡng dâm hay Hiếp dâm trẻ em, có tình tiết tăng nặng là nhiều người cùng thực hiện hành vi, thì họ đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, mức án của tội Giao cấu hoặc Dâm ô như Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, chỉ từ 1-5 năm.

Nói về những băn khoăn trên, trung tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, cho Zing.vn biết đó chỉ là quan điểm của luật sư, vụ án vẫn đang được điều tra.

Hệ lụy khó lường tự một bức ảnh

Liên quan vụ án, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho hay nhiều ngày sau khi vụ việc xảy ra, Sở cùng chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

"Chúng tôi đã cử cán bộ đến chia sẻ với gia đình, động viên tinh thần cháu bé tiếp tục ổn định tâm lý học tập, sinh sống", đại diện Sở này cho hay.

Ở một diễn biến khác, chiều 11/10, chia sẻ với Zing.vn, ông Võ Thu Ngân (ở TP Thái Bình) cho biết gia đình đang xem xét việc khiếu nại những người đã đăng hình ảnh con gái ông (đang học lớp 9) lên mạng và nói rằng đó là nạn nhân vụ xâm hại tình dục nêu trên.

Theo ông Ngân, sau khi vụ án xảy ra, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh người đàn ông được cho là Phạm Như Hiển (một trong số bị can) điều khiển xe môtô, chở một thiếu nữ mặc váy màu xanh xuất hiện ở công viên Kỳ Bá (TP Thái Bình).

Ông Ngân khẳng định thiếu nữ này là con gái mình, đang học lớp 9 ở TP Thái Bình.

"Nhiều người nói rằng đó là nạn nhân vụ xâm hại nhưng hoàn toàn không phải. Thông tin sai lệch ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của con gái tôi và gia đình", người đàn ông nói với giọng bức xúc.

Theo đó, bức ảnh được người thân của ông Ngân chụp con gái ngồi sau xe môtô của Phạm Như Hiển. Trước đó, gia đình ông Ngân có quen biết với Hiển.

Cuối tháng 8, một nữ sinh lớp 9 ở TP Thái Bình mất tích nhiều ngày. Sau khi tìm được con gái, gia đình đã có đơn gửi cơ quan công an tố cáo việc nữ sinh này bị nhiều người xâm hại tình dục. Qua tiếp nhận tố giác tội phạm và căn cứ tài liệu thu thập, cảnh sát xác định việc xảy ra hôm 29/8. Ngày 11/9, cơ quan điều tra khởi tố Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi, ở TP Thái Bình) về các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Chiều 4/10, Công an tỉnh này tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở TP Thái Bình) để điều tra tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.