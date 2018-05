Nhiều nơi xả hàng để dừng bán iPhone khóa mạng tại VN

Sau nhiều lần liên tục bị chặn không thể sử dụng được SIM ghép, người dùng đã quay lưng lại với những chiếc iPhone lock và các cửa hàng cũng không còn tha thiết bán mặt hàng này.

Trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, iPhone lock không còn là mặt hàng được nhiều người săn đón như trước. Lý do bởi vì Apple đã liên tục tung ra các bản vá chặn SIM ghép khiến người dùng không thể kích hoạt máy để sử dụng.

Điều này đã khiến cho mức giá của mặt hàng này liên tục giảm mạnh trong thời gian gần đây. Tại nhiều cửa hàng, giá iPhone 6s lock còn hơn 3 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với tháng trước. iPhone 7 Plus lock cũng chỉ có giá hơn 7 triệu đồng, giảm tới 1,5 triệu đồng so với thời điểm cách đây 2 tháng.

Nhiều mẫu iPhone lock giảm giá mạnh trong vài tháng gần đây.

"Hiện tại, giá bán của iPhone lock đã hạ đến mức kịch sàn. Thậm chí, với một số mẫu máy cửa hàng còn chấp nhận bán với mức giá nhập để xả hàng nhưng vẫn không thu hút được khách mua", ông Xuân Tuyến, đại diện một hệ thống bán điện thoại xách tay tại Hà Nội cho biết.

Ông cũng cho biết thêm dù hiện tại đã có mức giá rất tốt nhưng không nhiều khách hàng lựa chọn iPhone khóa mạng vì thiếu tính ổn định. Rất nhiều người dùng gặp tình trạng máy đang sử dụng bình thường bỗng trở thành "cục gạch" vì lỡ tháo SIM hoặc khởi động lại máy.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ngừng kinh doanh mặt hàng này và chỉ tập trung vào iphone quốc tế và các dòng điện thoại Android" ông chia sẻ.

Nhiều cửa hàng đã ngừng kinh doanh mặt hàng này từ vài tháng trước.

Ông Quang Trung, đại diện một cửa hàng khác cũng chia sẻ, hệ thống bên ông đã ngừng kinh doanh mặt hàng iPhone lock cách đây 4 tháng khi SIM ghép bắt đầu có dấu hiệu liên tục bị chặn.

Việc ngừng kinh doanh mặt hàng này đã làm giảm nghiêm trọng doanh thu từ cửa hàng. Ông cho biết thêm trước đây khi mặt hàng này còn được ưa chuộng, nó thường chiếm từ 30-40% doanh thu mỗi tháng của cửa hàng. Thậm chí, có những tháng sức mua của iPhone lock còn cao hơn cả iPhone quốc tế bởi mức giá rẻ mà vẫn có thể mang lại trải nghiệm tốt.

Khi quyết định ngừng kinh doanh mặt hàng này, ông chia sẻ đây là điều không hề mong muốn tuy nhiên vẫn buộc phải làm để tránh phiền phức cho khách hàng trong quá trình sử dụng cũng như các vấn đề liên quan đến bảo hành. Ông cũng nhấn mạnh thêm "có lẽ đã đến hồi kết cho iPhone lock tại Việt Nam".

Việc iPhone lock không sử dụng được ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của các cửa hàng điện thoại xách tay

Có thể thấy, việc Apple liên tục chặn SIM ghép khiến không thể sử dụng được iPhone lock đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu của các cửa hàng điện thoại xách tay.

Ông Trung cho hay các cửa hàng đã phải nhập thêm nhiều mặt hàng mới đến từ các thương hiệu như Xiaomi, Samsung hoặc Sony để khách hàng có đa dạng sự lựa chọn. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra một số chính sách mới, giảm giá các mặt hàng iPhone quốc tế để khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn.

Người dùng quay lưng, các cửa hàng cũng không còn thiết tha kinh doanh mặt hàng này nữa, có vẻ như đã đến lúc iPhone lock sắp phải biến mất khỏi thị trường điện thoại xách tay tại Việt Nam.