Nhóm ác nhân Sinister Six có thể sớm xuất hiện trong Vũ trụ Marvel

Việc nhân vật Vulture tiếp tục trở lại trong tập phim riêng thứ hai về Người Nhện thuộc MCU khiến người hâm mộ khấp khởi chờ đợi nhóm Sinister Six xuất hiện.

Ngay sau thông tin Jake Gyllenhaal sắp sửa ký hợp đồng với Marvel Studios và Sony cho vai diễn Mysterio, tờ Variety đưa tin tài tử Michael Keaton sẽ thêm một lần nữa vào vai Vulture. Đây vốn là đối thủ từng bị Peter Parker (Tom Holland) đánh bại và đưa vào trù trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Do tập phim riêng tiếp theo về Người Nhện - vốn đang được tạm gọi là Homecoming 2 - phải tới giữa năm 2019 mới ra rạp, các nhà sản xuất vẫn đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Mới nhất, họ muốn tìm kiếm một nữ diễn viên ngoài 20 tuổi cho vai diễn mới.

Khán giả sẽ còn được gặp lại Adrian Toomes / Vulture trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Người hâm mộ hiện dự đoán về sự xuất hiện của nhóm Sinister Six trong tương lai gần. Ảnh: Sony.

Việc Adrian Toomes / Vulture trở lại khiến người hâm mộ dự đoán về sự xuất hiện của nhóm ác nhân Sinister Six trong Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của MCU. Cần phải nhắc lại rằng đoạn after-credits của Spider-Man: Homecoming cũng từng gợi ý về điều đó.

Sau khi Adrian Toomes bị bỏ tù, gã gặp lại Mac Gargan (Michael Mando) - một tên tội phạm khác cũng bị Spider-Man ngăn chặn. Gargan nói rằng hắn biết nhiều người đang muốn lấy mạng Người Nhện. Song, Toomes từ chối tiết lộ danh tính thực sự của siêu anh hùng nhả tơ mà hắn đã phát hiện ra trước đó.

Trong nguyên tác truyện tranh, Mac Gargan còn được biết tới là ác nhân The Scorpion, và đây là một thành viên khác từng tham gia nhóm Sinister Six. Tuy nhiên, đội hình đầu tiên của nhóm ác nhân bao gồm Doctor Octopus, Vulture, Electro, Kraven the Hunter, Mysterio và Sandman.

Đội hình đầu tiên của nhóm ác nhân Sinister Six trong truyện tranh. Ảnh: Marvel.

Các thông tin về dự án phim Người Nhện tiếp theo hiện vẫn được giữ kín. Kevin Feige - giám đốc Marvel Studios - mới chỉ tiết lộ rằng chuyện phim xảy ra ngay sau Avengers 4 (2019) về mặt thời gian, và dự kiến đưa Peter Parker tới London, Anh.

Sau thành công phòng vé của Spider-Man: Homecoming hồi mùa hè 2017, Marvel Studios và Sony tiếp tục tin tưởng đội ngũ cũ. Lần lượt đạo diễn Jon Watts và hai nhà biên kịch Chris McKenna - Erik Sommers tiếp tục trở lại để đảm nhận vai trò trước đây.

Bộ phim Người Nhện tiếp theo dự kiến khởi chiếu từ 5/7/2019.