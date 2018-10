Nhóm cướp tiền, vàng ở Phú Yên có ý định thủ tiêu nhau

Do lo sợ nghi phạm bỏ trốn sang nước ngoài, Công an tỉnh Phú Yên thực hiện lệnh bắt vào ban đêm.

Chiều 11/10, Công an tỉnh Phú Yên họp báo thông tin về vụ án cướp tài sản có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Theo đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, sau gần 2 tháng điều tra, ngày 8/10, 3 nghi phạm cướp tài sản bị bắt giữ dưới sự trợ giúp của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chủ trì buổi họp báo. Ảnh: An Bình..

Nghiên cứu thói quen của chủ tiệm vàng

Ba nghi phạm gồm, Nguyễn Thùy Viễn (43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, cùng trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, trú thị trấn EaĐăng, huyện EaH’Leo, Đắk Lắk).

Trước thời điểm thực hiện vụ cướp, Viễn và Trường làm thuê tại tiệm rửa xe của Hưng ở thị trấn EaĐăng. Riêng Viễn có 2 tiền án về Tội trộm cắp, một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Còn Trường có một tiền án về tội Trộm cắp.

Để thực hiện việc cướp, từ ngày 6 đến 8/8, cả 3 xuống TP Tuy Hòa thuê khách sạn, đồng thời nghiên cứu thói quen của chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền. Khi thấy chủ tiệm vàng có nhiều sơ hở, ngôi nhà của bị hại cũng nằm ở khu vực tương đối vắng vẻ, lại thường đưa tiền, vàng từ tiệm về nhà nên nhóm nghi phạm đã chọn để thực hiện vụ cướp.

Để thực hiện vụ cướp, Trường chuẩn bị một bình xịt hơi cay, một roi điện, mua một xe máy hiệu Sirius gắn biển số giả gửi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

3 nghi phạm bị bắt trong vụ án. Ảnh: Công an Phú Yên cung cấp.

Chưa xác minh xong nguồn gốc tài sản thu được

Tối 18/8, cả 3 lên xe 4 chỗ của Hưng từ Đắk Lắk xuống Phú Yên. Khi đến TP Tuy Hòa, Viễn và Trường lấy xe máy đã gửi, mua một chai xăng để đốt xe máy sau khi xong việc. Rạng sáng 19/8, cả nhóm vào thị trấn Hòa Vinh.

Khoảng 6h20 sáng 19/8, khi anh Nguyễn Gia Truyền chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Yến rời khỏi nhà để đến tiệm vàng, Trường và Viễn lên xe máy bám theo. Bám theo khoảng 500 m, Viễn cầm lái áp sát đạp xe khiến anh Truyền và mẹ ngã xuống đường. Trường dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà Yến, anh Truyền rồi dùng roi điện chích vào bà Yến để cướp thùng nhôm vào túi xách đựng tiền và vàng.

Cướp xong, Viễn và Trường lên xe chạy thẳng xuống khu rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, chế xăng đốt xe máy, lấy tiền và vàng lên xe 4 chỗ của Hưng đã đợi sẵn chạy về lại huyện EaH’leo chia tài sản cướp được.

Sau đó, Viễn bỏ trốn vào huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), Trường trốn tại nhà bạn tù ở quận 8 (TP HCM), còn Hưng vẫn ở lại nhà mình ở trú thị trấn EaĐăng (huyện EaH’Leo, Đắk Lắk).

Ngay khi nhận tin báo của anh Nguyễn Gia Truyền, Công an Phú Yên đã tung gần 100 chiến sĩ đến các tỉnh để tìm manh mối. Qua sàng lọc, nhiều nhóm đối tượng khả nghi được đưa vào diện nghi vấn. Trong đó, nhóm của Viễn là đáng nghi nhất.

Lạnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên khen thưởng cá nhân, tập thể ban chuyên án. Ảnh: An Bình.

Với sự trợ giúp của Bộ Công an, công an các tỉnh thành, tối 6/10, ba nghi phạm đồng loạt bị bắt giữ. “Phải tiến hành khẩn cấp vì Viễn có dấu hiệu trốn sang Campuchia. Khi thực hiện lệnh bắt, Viễn chống cự rất quyết liệt”, đại tá Nghĩa nói.

Theo đại tá Nghĩa, trong quá trình điều tra, bắt giữ và lấy lời khai 3 nghi phạm, các điều tra viên còn nhận định Hưng và Trường có ý định thủ tiêu Viễn nếu để lộ danh tính.

Theo Công an Phú Yên, hiện vẫn chưa xác định số tài sản thu hồi từ vụ cướp là bao nhiêu do cần phải làm rõ số tang vật thu được có phải hình thành từ số tiền cướp hay không.