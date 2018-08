Nhóm lãnh đạo PVTEX phải hầu tòa vì gây thất thoát 19 tỷ

VKSND xác định 5 bị can đã cố ý làm trái và nhận hối lộ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỷ đồng. Trong số này, Vũ Đình Duy đã bỏ trốn và bị truy nã.

Từ 28-31/8, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước và Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - PVTEX (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, 2 đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia giữ quyền công tố, 8 luật sư tham gia bào chữa.

Ông Trần Trung Chí Hiếu. Ảnh: PVTEX.

Các bị can Đào Ngọ Hoàng (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX); Vũ Phương Nam (39 tuổi, nguyên Kế toán trưởng PVTEX) và Đỗ Văn Hồng (51 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc - PVC.KBC) bị truy tố tội Cố ý làm trái.

Riêng ông Trần Trung Chí Hiếu (55 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX) hầu tòa về 2 tội Cố ý làm trái và Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, bị can Vũ Đình Duy (nguyên Tổng giám đốc PVTEX) đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang truy nã ông này về tội Cố ý làm trái và khởi tố thêm tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, giữa 2009, Trần Trung Chí Hiếu ký nghị quyết đồng ý chủ trương xây Dự án nhà ở cho công nhân PVTEX, tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng.

Bị can Vũ Đình Duy, người đang bị truy nã. Ảnh: PVTEX.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, bị can Hiếu và Vũ Đình Duy đã lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm. VKS còn cáo buộc 2 bị can đã tự ý thay đổi thiết kế và tổ chức thi công xây lắp trái với hồ sơ phê duyệt của UBND thành phố Hải Phòng.

Khi tạm ứng 20 tỷ đồng và sử dụng tiền tạm ứng cho dự án, 5 bị can đã cố ý làm trái quy định về hợp đồng xây dựng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.

Về hành vi nhận hối lộ, cáo trạng xác định năm 2010, Duy, Hiếu và Hồng liên kết thành lập công ty CP PVTEX Kinh Bắc. Quá trình thực hiện, 2 bị can Duy và Hiếu đã lợi dụng chức vụ, gây ảnh hưởng để buộc Hồng đưa 6 tỷ đồng từ việc thành lập công ty này để hưởng lợi mỗi cá nhân 3 tỷ.

Ngoài ra, Đỗ Văn Hồng còn khai đã đưa cho Vũ Đình Duy gần 9 tỷ đồng để sửa nhà... Cơ quan điều tra sẽ làm rõ, xử lý sau khi bắt được Duy.