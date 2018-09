Nhóm nhạc nam vừa hoàn thành bậc tiểu học của JYP gây chú ý

Công ty chủ quản hứa hẹn Boy Story là nhóm nhạc có vũ đạo mạnh mẽ cùng âm nhạc mang nhiều thông điệp ý nghĩa về tuổi trẻ. Nhóm cũng đã phát hành vài MV thăm dò thị trường như How Old R U, Can’t Stop, Jump Up, Handz up trước khi chính thức ra mắt công chúng vào giữa tháng 9.