Nhóm nữ được đầu tư gấp 8 lần Twice gây thất vọng vì ra mắt nhạt nhòa

Được quảng bá liên tục trong hơn một năm với số tiền đầu tư 4 tỷ won thế nhưng MV ra mắt của Loona lại gây thất vọng vì mờ nhạt so với mặt bằng chung của Kpop.

MV Hi High - Loona MV đầu tay của Loona không thỏa mãn kỳ vọng của khán giả dành cho nhóm nhạc được đầu tư lớn.

Được đầu tư số tiền lớn, gấp 8 lần so với nhóm nữ nổi tiếng nhất hiện nay là Twice, thế nhưng Loona ra mắt với MV nhạt nhòa, gây thất vọng. MV Hi High phát hành vào ngày 20/8 có giai điệu dễ nghe nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Cả phần MV tập trung quay ngoại cảnh lẫn phong cách trẻ trung, năng động Loona theo đuổi trong sản phẩm này đều được rất nhiều nhóm nhạc ra mắt trước đó khai thác. Tổng quan, ngoài nhan sắc đồng đều của 12 thành viên, Hi High không hấp dẫn được phần đông khán giả về cả giai điệu, phong cách lẫn sự đầu tư bối cảnh.

Khi xem MV, nhiều khán giả không thể tưởng tượng đây là dự án ra mắt của một nhóm nhạc được đầu tư tới 4 tỷ won (tương đương hơn 80 tỷ đồng).

Ngoại hình không thể giúp Loona bứt phá khi sản phẩm đầu tay quá mờ nhạt.

Trước khi chính thức ra mắt, 12 thành viên lần lượt được giới thiệu thông qua MV riêng. Từ 10/2016 đến nay, Loona đã sở hữu khoảng 20 MV, nhiều hơn cả những nhóm đã ra mắt từ trước như Twice, BlackPink, Red Velvet… Các MV của nhóm đều được đầu tư thực hiện tại nhiều quốc gia khác nhau.

Đặc biệt, công ty quản lý của nhóm cũng tích cực quảng bá cho “gà cưng” tại nhiều địa điểm công cộng khác nhau. Ước tính số tiền đầu tư của Loona là 4 tỷ won, trong khi nhóm nhạc đình đám Twice để ra mắt cần 500 triệu won. Loona là nhóm nhạc nữ có dự án quảng bá trước khi chính thức ra mắt dài hơi và hoành tráng nhất.

Đáng chú ý, hai trong số 12 thành viên của Loona cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Heejin từng lọt top cao khi tham gia cuộc thi Mixnine. Mới đây, đoạn quảng cáo của cô khi đăng tải trên trang Naver cũng nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem.

Trong khi đó, Hyunjin ngay khi được công ty giới thiệu đã khiến dư luận bàn tán bởi vẻ ngoài xinh đẹp, có nét tương đồng với Tzuyu (Twice) và Naeun (A Pink).

Các thành viên còn lại của Loona đều sở hữu gương mặt nổi trội. Cộng thêm chiến dịch quảng bá hoành tráng, Loona được kỳ vọng sẽ sớm nổi tiếng như các đàn chị nhà JYP, YG hay SM. Tuy nhiên, MV ra mắt của nhóm quá nhạt nhòa khiến không ít khán giả hụt hẫng.