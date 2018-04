Nhóm nữ hàng đầu nhưng hát dở Twice trở lại với MV mới

Chiều 9/4, nhóm nhạc Twice chính thức trở lại đường đua Kpop với MV chủ đề What Is Love? và mini album cùng tên. Cùng ngày, nhóm xuất hiện trong sự kiện gặp gỡ báo chí và người hâm mộ. What Is Love? do ông chủ của JYP là Park Jin Young sáng tác với màu sắc chủ đạo không quá khác biệt so với các ca khúc trước của Twice. Đó là sự đáng yêu, ngọt ngào. Trước đó, Park Jin Young từng làm việc với nhóm nhạc qua ca khúc Signal phát hành vào tháng 5/2017.