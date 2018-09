Nhóm trộm xuyên quốc gia đánh cắp hơn 4 tỷ đồng

Bốn lần gây án tại các địa phương, nhóm trộm xuyên quốc gia lấy cắp gần 4,6 tỷ đồng. Cảnh sát đã bắt 9 nghi can, trong đó có 5 người nước ngoài.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Hải Dương về thành tích triệt phá nhóm trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Vietnamnet.

Nhóm trộm này đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại TP.HCM, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam với số tiền bị mất là gần 4,6 tỷ đồng. Sau một thời gian truy xét, ngày 10/9, Cục cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Hải Dương bắt 9 người liên quan, trong đó có 5 người nước ngoài.

Ngoài biểu dương thành tích xuất sắc trên, thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa phương khẩn trương đấu tranh, củng cố chứng cứ, đưa vụ án ra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm cướp này để cảnh báo người dân.

"Chúc Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Hải Dương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, thượng tướng Lê Quý Vương viết.